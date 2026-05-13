Владельцы устройства обнаружили забавную пасхалку.

Контроллер Steam Controller «кричит» при падении, сообщает ITHome. О найденной пасхалке рассказал пользователь Reddit под псевдонимом RF3D19. Достаточно уронить контроллер на что-то мягкое, диван или кровать, чтобы услышать «крик Вильгельма».

Источник изображения: Valve

Интересно, что динамиков внутри контроллера нет — звук имитируют вибромоторы тактильной обратной связи. По всей видимости, для активации пасхалки достаточно, чтобы контроллер просто находился во включённом состоянии, хотя у некоторых пользователей триггер сработал только в режиме Big Picture.

Пользователь rhyleymaster отметил, что оригинальный контроллер Steam тоже использовал вибромоторы, чтобы сигнализировать о включении и выключении. Позже умельцы разработали ПО, с помощью которого вибромоторы можно было использовать для воспроизведения мелодий в формате MIDI. Некоторые комментаторы предлагают Valve развить эту идею и выпускать в магазине предметов Steam различные мелодии, которые можно было бы приобрести за очки.





Стоит отметить, что во избежание поломок контроллер нельзя ронять на твёрдые поверхности, да и на мягкие тоже нежелательно.