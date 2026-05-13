В мире игр Михаил Андреев
Авторы Subnautica 2 подтвердили утечку игры и посоветовали её не запускать
По их словам, в Сеть утекла незавершённая версия. Как будто «ранний доступ» — это версия завершённая.

Современная игровая индустрия, давно уже напоминающая дырявый мешок, набитый различными колющими, режущими и рубящими инструментами, тесно связана с многочисленными утечками, инсайдами и прочими незапланированными событиями. Вот и подводное приключение Subnautica 2 эта судьба не обошла стороной: вчера в Сети появилась информация об утечке рабочего «билда» игры, а позже начали появляться и записи игрового процесса.

Источник изображения: Unknown Worlds.

Всё это вынудило разработчиков из студии Unknown Worlds сегодня подтвердить утечку и посоветовать геймерам её не запускать, аргументировав это тем, что в Сеть утекла предварительная незавершённая сборка, качество которой не соответствует той версии, которая станет доступна завтра в рамках раннего доступа.

Забавно, что всего несколькими днями ранее похожим образом в Сеть утекла гоночная аркада Forza Horizon 6. Можно ли это назвать саботажем или же серьёзными уязвимостями в «облачных» сервисах, которыми пользуются современные девелоперы, пока сказать трудно.

#subnautica 2 #unknown worlds
