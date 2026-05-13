Если вы хотя бы минимально интересуетесь автомобилями, то в курсе, что с недавних пор в России действует новая система расчёта утилизационного сбора: по льготному тарифу можно ввозить только машины с двигателями мощностью 160 л. с. и ниже. Всё, что выше, облагается уже коммерческим «утилём», что автоматически делает такие автомобили нецензурно более дорогими, чем в странах их производства.

И вот, как подсчитали в аналитическом агентстве «Автостат», вышеизложенное обстоятельство прямым образом отразилось на структуре ввоза импортных автомобилей в Россию. По словам главы агентства Сергея Целикова, за период с января по апрель включительно текущего года ввоз автомобилей с двигателями мощностью свыше 160 л. с. в Россию сократился в 8 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если за первые четыре месяца 2025 года таких машин в страну было ввезено 44,1 тысячи, то за тот же период текущего года — всего 5,4 тысячи.

При этом непосредственно количество импортируемых автомобилей не уменьшилось, а наоборот, возросло — со 105 тысяч до 123,7 тысяч за упомянутые отрезки времени. Что позволяет говорить не о падении импорта автомобилей, а о кардинальном изменении его структуры.

Следует понимать, что сама по себе большая мощность двигателя — это всегда плюс, ведь возможность интенсивного ускорения при выезде на оживлённую трассу с прилегающей дороги или же при обгоне напрямую влияет на безопасность движения. И введение заградительных пошлин на мощные и, как следствие, более безопасные автомобили — сомнительное решение.