Извержение подводного вулкана Хунга‑Тонга–Хунга‑Хаапай в 2022 году частично уничтожило метан в атмосфере над Тихим океаном

Обычно крупные извержения вулканов у многих ассоциируются с выбросами парниковых газов и аэрозолей, которые могут усиливать потепление или менять климат на годы. Новый анализ данных по Хунга-Тонга–Хунга-Хаапай показывает обратный по знаку процесс: часть метана в зоне шлейфа не накопилась в атмосфере, а быстро разрушилась особой цепочкой реакций.

Шлейф дымовых газов Хунга-Тонга Хаапаи, сфотографированный метеорологическим спутником Himawari-8 Японского метеорологического агентства

Исследование, опубликованное в Nature Communications, описывает редкий случай, когда вулканическое извержение не только выбросило метан, но и запустило механизм его ускоренного разрушения. В январе 2022 года подводный вулкан Хунга-Тонга–Хунга-Хаапай выбросил гигантский шлейф пепла, газов, морской воды и водяного пара на рекордную высоту — выше ранее зафиксированных вулканических облаков. В этой смеси присутствовали метан, соли, минеральные частицы и компоненты океанического аэрозоля.

Группа ученых Маартена ван Херпена опиралась на предыдущую работу 2023 года, которая позволила понять, что пыль Сахары и морской аэрозоль могут запускать в атмосфере образование высокореактивного хлора, который разрушает метан через цепочку реакций с промежуточным образованием формальдегида. Ученые предположили, что похожий механизм мог возникнуть и в шлейфе Хунга-Тонга, где океанская вода, соли и частицы пепла оказались высоко в стратосфере под солнечным излучением.

Проверка гипотезы опиралась на спутниковые наблюдения: анализ данных VIIRS показал облако с рекордно высокой концентрацией формальдегида, связанное именно с вулканическим шлейфом. Команда отслеживала это облако около 10 дней до Южной Америки; с учетом того, что формальдегид живет в атмосфере всего несколько часов, ученые сделали вывод о непрерывном разрушении метана в течение всего этого периода.

По расчетам, хлорное окисление уничтожало примерно 900 тонн вулканического метана в сутки на фоне суммарного выброса порядка 330 килотонн, поэтому большая часть метана всё равно осталась в атмосфере и внесла вклад в усиление парникового эффекта. Однако работа показывает, что такой тип удаления метана реально работает в атмосфере и поддается количественной оценке с орбиты.

Авторы подчеркивают, что результат нельзя прямо переносить на технологические решения: вмешательство в атмосферную химию несет риски и требует проверки безопасности. Тем не менее химик Мэтью Джонсон отмечает, что разработанная спутниковая методика наблюдений может пригодиться, если промышленность когда‑нибудь попробует безопасно воспроизводить подобные реакции для замедления глобального потепления.