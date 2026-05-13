Геологи обнаружили в Замбии изотопы гелия из глубинных слоев мантии. Это может быть ранним признаком активного тектонического рифта.

Африканский континент уже давно известен своей тектонической активностью. Восточноафриканский рифт протянулся от Афарской впадины вдоль восточной стороны материка. Там Сомалийская плита постепенно отдаляется от Африканской.

Теперь ученые обратили внимание на другой участок. Речь идет о рифте Кафуэ в Замбии, который является частью системы протяженностью 2500 километров. Этот разлом тянется по диагонали через центр Африки. В перспективе он может соединиться со Срединно-Атлантическим хребтом.

Геолог Майк Дейли из Оксфордского университета объясняет: рифт представляет собой крупный разрыв в земной коре. Он вызывает проседание и упругое поднятие пород. Со временем такой разлом может превратиться в полноценную границу тектонических плит. Но чаще активность рифта прекращается до этого момента.

Группа специалистов под руководством Руты Каролите из Оксфордского университета изучила горячие источники в районе Кафуэского рифта в Замбии. Ученые собрали восемь образцов газа: шесть внутри рифтовой зоны и два за ее пределами. Анализ показал необычное соотношение изотопов гелия в источниках, расположенных внутри рифта. По словам геолога Майка Дейли, такие показатели указывают на связь с мантией Земли на глубине от 40 до 160 километров. Исследователи также обнаружили следы углекислого газа мантийного происхождения.

За пределами рифтовой зоны образцы показали только признаки земной коры. Это усилило предположение о том, что в регионе начинается активный литосферный рифтинг. Кафуэский рифт входит в систему разломов длиной около 2500 километров, которая проходит через центральную часть Африки. Ученые считают, что процесс может привести к формированию новой границы тектонических плит, однако на это потребуются миллионы лет. Исследователи подчеркивают, что для подтверждения выводов нужны дополнительные образцы из других районов рифтовой системы.