Африканский континент уже давно известен своей тектонической активностью. Восточноафриканский рифт протянулся от Афарской впадины вдоль восточной стороны материка. Там Сомалийская плита постепенно отдаляется от Африканской.
Изображение - ChatGPT
Теперь ученые обратили внимание на другой участок. Речь идет о рифте Кафуэ в Замбии, который является частью системы протяженностью 2500 километров. Этот разлом тянется по диагонали через центр Африки. В перспективе он может соединиться со Срединно-Атлантическим хребтом.
Геолог Майк Дейли из Оксфордского университета объясняет: рифт представляет собой крупный разрыв в земной коре. Он вызывает проседание и упругое поднятие пород. Со временем такой разлом может превратиться в полноценную границу тектонических плит. Но чаще активность рифта прекращается до этого момента.
Группа специалистов под руководством Руты Каролите из Оксфордского университета изучила горячие источники в районе Кафуэского рифта в Замбии. Ученые собрали восемь образцов газа: шесть внутри рифтовой зоны и два за ее пределами. Анализ показал необычное соотношение изотопов гелия в источниках, расположенных внутри рифта. По словам геолога Майка Дейли, такие показатели указывают на связь с мантией Земли на глубине от 40 до 160 километров. Исследователи также обнаружили следы углекислого газа мантийного происхождения.
За пределами рифтовой зоны образцы показали только признаки земной коры. Это усилило предположение о том, что в регионе начинается активный литосферный рифтинг. Кафуэский рифт входит в систему разломов длиной около 2500 километров, которая проходит через центральную часть Африки. Ученые считают, что процесс может привести к формированию новой границы тектонических плит, однако на это потребуются миллионы лет. Исследователи подчеркивают, что для подтверждения выводов нужны дополнительные образцы из других районов рифтовой системы.