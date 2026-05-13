Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
Региональный оппонент Китая успешно протестировал гиперзвуковой двигатель в течение 1200 секунд
Индийская организация оборонных исследований (DRDO) успешно протестировала полноразмерный scramjet-двигатель с активным охлаждением. Испытание длилось 20 минут, что вдвое дольше предыдущего рекорда и приближает страну к созданию гиперзвуковых ракет.

Индия сделала значительный шаг вперёд в разработке технологий для гиперзвуковых крылатых ракет. В субботу, 9 мая 2026 года, в Хайдарабаде Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) завершила наземные испытания полноразмерного прямоточного воздушно-реактивного двигателя (scramjet) с активной системой охлаждения. Успешный прогон продлился 1200 секунд, что почти вдвое превышает результат предыдущего теста, проведённого в январе (чуть более 700 секунд).

Фото: interestingengineering.com

Эксперимент прошёл на стендовом комплексе Scramjet Connect Pipe Test (SCPT), которым управляет Лаборатория оборонных исследований и разработок (DRDL) — ключевой центр DRDO в области ракетных технологий. В Министерстве обороны Индии назвали достижение прорывом, который выводит страну в число лидеров в области гиперзвуковых вооружений. Такие ракеты развивают скорость свыше 5 Махов (более 6100 км/ч), оставаясь манёвренными, что делает их крайне сложной целью для существующих систем ПВО.

Длительные испытания являются критическим этапом: гиперзвуковым ракетам необходимо сохранять устойчивое горение топлива и структурную целостность на протяжении всего полёта. Scramjet-двигатели используют сверхзвуковое горение для создания тяги, однако при работе с ними инженеры сталкиваются с двумя главными проблемами. Первая — стабилизация пламени, когда воздух проходит через двигатель со скоростью более полутора километров в секунду. Учёные DRDO применили новый метод удержания факела, который обеспечивает непрерывную работу камеры сгорания даже в экстремальных условиях.

Вторая проблема — экстремальный нагрев. Температуры в двигателе превышают температуру плавления стали. Для её решения специалисты разработали керамическое термобарьерное покрытие нового поколения. Кроме того, индийский двигатель использует эндотермическое жидкое углеводородное топливо собственной разработки, которое одновременно охлаждает двигатель изнутри и легче воспламеняется в экстремальных условиях.

По данным DRDO, успешные наземные испытания полностью подтвердили как конструкцию активной системы охлаждения камеры сгорания, так и работоспособность самого современного испытательного стенда SCPT. 1200-секундный тест демонстрирует серьёзный прогресс индийской программы.

#китай #индия #гиперзвуковой двигатель #гонка технологий #гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель #scramjet
Источник: interestingengineering.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России началось строительство нового завода по производству деталей газотурбинных двигателей
Британский криминальный триллер «Легенды» вошёл в число хитов недели на Netflix
В 13 сезоне Diablo 4 класс Паладин утратил статус лидера игровой меты
В США строители ЦОД для ИИ выбирают сельские районы, чтобы обойти городские запреты
Microsoft забанила оборудование игроков до 9999 года за несанкционированный доступ к Forza Horizon 6
Исследователи нашли запечатанный колодец в 3200-летней сардинской башне эпохи железного века
Сиденья как у Rolls-Royce за $440 тысяч появились в Toyota Corolla Cross
Palit представила видеокарты GeForce RTX 5080 Infinity 3 полностью в чёрном цвете
Утечка информации о часах Garmin Forerunner 170 произошла из-за российского интернет-магазина
Похоже, компания ASUS готовит юбилейную материнскую плату ROG Crosshair к 20-летию бренда
Энтузиаст протестировал Forza Horizon 6 на ПК с Ryzen 7 9800X3D и RX 9070 XT с FSR 4.1
Oracle вынуждена отказаться от строительства газовой электростанции для ИИ-центра в Нью-Мексико
Сотрудники OpenAI начали массово становиться миллионерами
Полицейские Майами подали иск к Мэтту Дэймону и Бену Аффлеку из-за фильма «Лакомый кусок»
Режим Low Latency в Windows 11 ускоряет меню до 70% и запуск приложений до 40%
Дженсен Хуанг рассказал о наступлении эпохи электриков и сантехников
Эксперт сравнил качество картинки и fps в GTA IV с трассировкой пути и без неё
Консольный эксклюзив Return to Castle Wolfenstein: Cursed Sands портировали на ПК
Audi показала фотографии салона полноразмерного кроссовера Q9
AMD выпустила шесть новых процессоров Ryzen PRO 9000

Популярные статьи

Steam Machine против PlayStation 5 – за рамками маркетинга и вездесущего хайпа
Субъективный обзор новых фильмов «Достать стволы», «Кали» и «Акулы в Париже»
Как я написал статью на ресурсе «linux.org.ru» и убедился в токсичности и предвзятости модераторов
Сводное тестирование шести видеокарт nVidia RTX GeForce 3060 Ti 8Gb от четырёх производителей
Обзор ноутбука GIGABYTE GAMING A18 PRO GA8J
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter