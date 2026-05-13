Индийская организация оборонных исследований (DRDO) успешно протестировала полноразмерный scramjet-двигатель с активным охлаждением. Испытание длилось 20 минут, что вдвое дольше предыдущего рекорда и приближает страну к созданию гиперзвуковых ракет.

Индия сделала значительный шаг вперёд в разработке технологий для гиперзвуковых крылатых ракет. В субботу, 9 мая 2026 года, в Хайдарабаде Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) завершила наземные испытания полноразмерного прямоточного воздушно-реактивного двигателя (scramjet) с активной системой охлаждения. Успешный прогон продлился 1200 секунд, что почти вдвое превышает результат предыдущего теста, проведённого в январе (чуть более 700 секунд).

Эксперимент прошёл на стендовом комплексе Scramjet Connect Pipe Test (SCPT), которым управляет Лаборатория оборонных исследований и разработок (DRDL) — ключевой центр DRDO в области ракетных технологий. В Министерстве обороны Индии назвали достижение прорывом, который выводит страну в число лидеров в области гиперзвуковых вооружений. Такие ракеты развивают скорость свыше 5 Махов (более 6100 км/ч), оставаясь манёвренными, что делает их крайне сложной целью для существующих систем ПВО.

Длительные испытания являются критическим этапом: гиперзвуковым ракетам необходимо сохранять устойчивое горение топлива и структурную целостность на протяжении всего полёта. Scramjet-двигатели используют сверхзвуковое горение для создания тяги, однако при работе с ними инженеры сталкиваются с двумя главными проблемами. Первая — стабилизация пламени, когда воздух проходит через двигатель со скоростью более полутора километров в секунду. Учёные DRDO применили новый метод удержания факела, который обеспечивает непрерывную работу камеры сгорания даже в экстремальных условиях.

Вторая проблема — экстремальный нагрев. Температуры в двигателе превышают температуру плавления стали. Для её решения специалисты разработали керамическое термобарьерное покрытие нового поколения. Кроме того, индийский двигатель использует эндотермическое жидкое углеводородное топливо собственной разработки, которое одновременно охлаждает двигатель изнутри и легче воспламеняется в экстремальных условиях.

По данным DRDO, успешные наземные испытания полностью подтвердили как конструкцию активной системы охлаждения камеры сгорания, так и работоспособность самого современного испытательного стенда SCPT. 1200-секундный тест демонстрирует серьёзный прогресс индийской программы.