Данный материал с каждым годом становится всё более распространённым.

По мере удешевления производства углеродного волокна сфера его применения становится всё шире и перестаёт быть связанной с колоссальными денежными затратами. Как следствие, потребность в данном лёгком и одновременно прочном материале растёт, и её необходимо своевременно удовлетворять. И вот, с этой целью госкорпорация «Росатом» построит в Татарстане соответствующее предприятие.

На текущем этапе, как гласит сообщение пресс-службы «Росатома», проект предприятия получил положительное заключение, и вскоре начнётся непосредственно строительство.

По плану, в строй новая производственная линия, которая будет выпускать широкую линейку углеродного волокна, будет введено в строй 2027—2028 годах.