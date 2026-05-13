TCL продвигает линейку X11L как одну из самых ярких среди потребительских телевизоров. Независимые замеры подтверждают, что по пиковым значениям топовая 85‑дюймовая модель реально выходит за рамки типичных HDR‑показателей.
Скриншот видео: @Vincent_Teoh
Винсент Тео, создатель YouTube-канала HDTVTest, протестировал TCL X11L SQD с диагональю 85 дюймов и зафиксировал максимальную яркость 10 931 нит при выводе небольшого тестового окна. Это выше заявленных 10 000 нит и превышает уровни, которые учитывают стандарты HDR10, HDR10+ и Dolby Vision.
Телевизор использует мини‑LED подсветку с 14 400 зонами локального затемнения и двухслойную LCD‑матрицу, что позволяет сильно ограничивать подсветку в одних участках и одновременно поднимать ее в других. В характеристиках указывают потребляемую мощность до 155 Вт при SDR‑контенте и до 690 Вт при HDR. При обычном просмотре полный белый экран на такой яркости почти не встречается, но в фильмах и играх телевизор способен выдавать очень яркие световые акценты на фоне темных сцен.