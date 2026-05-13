Global_Chronicles
85‑дюймовый TCL X11L SQD в тестах показал яркость почти 11 000 нит и превысил стандарты HDR10
YouTube-блогер Винсент Тео измерил пиковую яркость 85‑дюймового TCL X11L SQD и получил результат 10 931 нит вместо заявленных 10 000. Это выше порогов, заложенных в спецификации HDR10, HDR10+ и Dolby Vision.

TCL продвигает линейку X11L как одну из самых ярких среди потребительских телевизоров. Независимые замеры подтверждают, что по пиковым значениям топовая 85‑дюймовая модель реально выходит за рамки типичных HDR‑показателей.

Скриншот видео: @Vincent_Teoh

Винсент Тео, создатель YouTube-канала HDTVTest, протестировал TCL X11L SQD с диагональю 85 дюймов и зафиксировал максимальную яркость 10 931 нит при выводе небольшого тестового окна. Это выше заявленных 10 000 нит и превышает уровни, которые учитывают стандарты HDR10, HDR10+ и Dolby Vision.  

Скриншот видео: @Vincent_Teoh

Телевизор использует мини‑LED подсветку с 14 400 зонами локального затемнения и двухслойную LCD‑матрицу, что позволяет сильно ограничивать подсветку в одних участках и одновременно поднимать ее в других. В характеристиках указывают потребляемую мощность до 155 Вт при SDR‑контенте и до 690 Вт при HDR. При обычном просмотре полный белый экран на такой яркости почти не встречается, но в фильмах и играх телевизор способен выдавать очень яркие световые акценты на фоне темных сцен.

#телевизоры #tcl
Источник: x.com
