Global_Chronicles
Origin Code показала память DDR5-6200 с жидкостным охлаждением и встроенным ЖК-экраном
Компания Origin Code анонсировала комплект оперативной памяти Vortex объемом 48 ГБ с частотой 6200 МТ/с. Новинка получила жидкостное охлаждение и встроенный ЖК-дисплей.

На выставке Computex 2026 Origin Code покажет свою новейшую разработку. Речь идет о комплекте памяти Vortex 48 ГБ DDR5-6200 с низкими таймингами CL28. Но главная особенность модели не в частоте.

Изображение: WCCFTech

Комплект состоит из двух модулей по 24 гигабайта каждый. Производитель заявляет, что память способна разгоняться до 8000 МТ/с с таймингами CL36. Для этого предусмотрены два профиля EXPO.

В линейке Vortes уже есть варианты на 32, 96, 192 и 256 гигабайт. Их частоты варьируются от 6000 до 6200 МТ/с при таймингах CL26–CL30. Новый комплект компания позиционирует для создания контента, многозадачности и соревновательных игр.

Изображение: WCCFTech

Отдельного внимания заслуживает система жидкостного охлаждения Vortex. Она снижает среднюю температуру памяти с 66 до 31 градуса Цельсия при напряжении около 1,55 вольта. Производитель обещает повышение эффективности рассеивания тепла до 50%.

Изображение: WCCFTech

Система жидкостного охлаждения использует схему с двумя входами и одним выходом. Он оснащен резьбой G1/4 для подключения к контуру охлаждения. Сверху установлен ЖК-дисплей с углом обзора 178 градусов, разрешением 222 на 480 пикселей и частотой обновления 60 герц. Экран выводит показатели оборудования в реальном времени.

Информацию о ценах и сроках выхода Origin Code пока не раскрывает. Публике новинку впервые покажут на Computex 2026.

#ddr5 #оперативная память #жидкостное охлаждение #vortex #computex 2026 #origin code
Источник: wccftech.com
