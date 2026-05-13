В российском гражданском авиапроме развернулась острая дискуссия вокруг Ту-214. Одни называют его безнадежно устаревшим, другие — единственным реальным шансом для отрасли на ближайшие пять лет.

Своим мнением поделился бывший сотрудник НИИ Гражданской авиации Михаил Рожков. Он уверен: несмотря на все дискуссии о технологической отсталости, именно этот самолет может оказаться спасательным кругом. Специалист отметил, что в 2014 году лишь немногие системы, не влияющие на вес и лётные характеристики самолёта, всё ещё не были заменены на отечественные аналоги.

«Объективных причин, препятствующих серийному строительству Ту-214, нет. Субъективными должны разбираться компетентные органы. Это вопрос суверенитета и безопасности государства», — заявил Рожков. Он добавил, что, читая некоторые материалы о Казанском авиазаводе (КАЗ), можно составить ложное впечатление о его полной недееспособности. «Плевать в него нельзя», — подчеркнул эксперт, уточнив, что предприятие добросовестно выполняет все возложенные на него заказы.

При этом в Ростехе официально признают, что Ту-214 еще необходимо «довести до ума». Изменения в конструкцию требуют дополнительной доводки, поэтому в планах госкорпорации на серийное производство в 2027 году казанского самолёта пока нет.

Ситуация усугубилась из-за смены основного заказчика. Изначально предполагалось, что «Аэрофлот» станет первым эксплуатантом модернизированных самолётов. Однако после того как были изменены требования к составу экипажа и возникли задержки с поставкой, компания решила не участвовать в проекте.

Однако у Ту-214 появился новый клиент. Согласно информации, опубликованной в «Бизнес Online», первые серийные самолёты получит авиакомпания Red Wings. Контракт предусматривает поставку 11 самолётов в рамках государственной программы развития авиационной отрасли. Ожидается, что поставка будет осуществлена в 2027 году. Финансирование будет осуществляться через льготный лизинг с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

В отрасли при этом не утихают споры о степени устаревания машины. Критики утверждают, что Ту-214 остался в том же состоянии, что и 30 лет назад, тогда как конкуренты — Boeing 737 и Airbus A320 — шагнули далеко вперед. Тем не менее в условиях санкций и дефицита западных лайнеров, как считает Михаил Рожков, у российской авиации просто нет другого варианта, кроме как наладить выпуск Ту-214, несмотря на все его «болезни роста».