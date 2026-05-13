Global_Chronicles
Carscoops: редкий Ferrari 812 за $2,5 млн на трассе в Малибу столкнулся с кабриолетом Mercedes
Carscoops опубликовал материалы о серьезной аварии с участием редкого Ferrari 812 Competizione Aperta стоимостью около $2,5 млн и кабриолета Mercedes‑Benz.

Издание Carscoops в очередной раз обратило внимание читателей на впечатляющую аварию с дорогими спорткарами. Ранее ресурс рассказывал, как водитель огромного пикапа Chevrolet Silverado на парковке наехала на Lamborghini Huracán сразу даже не заметив это. Теперь же, Carscoops поделился деталями более серьезного ДТП с участием редкого Ferrari 812 Competizione Aperta.

Фото: carjrnl

По данным Carscoops, этот Ferrari 812 Competizione Aperta выпущен тиражом 599 экземпляров, а нынешнюю рыночную стоимость издание оценивает примерно в $2,5 млн при стартовой цене около $700 000. Несколько дней назад очевидцы сняли этот серебристо‑желтый спорткар на дороге в Калифорнии, а вскоре после этого он оказался в ДТП с, предположительно, Mercedes‑Benz E‑Class Cabriolet.

На фото видно, что Ferrari въехал передней частью под зад автомобиля Mercedes. Удар сорвал капот, разрушил дорогой передний бампер из углеволокна и, по оценке издания, мог повредить узлы в моторном отсеке. Повреждения также затронули лобовое стекло и правую переднюю боковую панель суперкара. Mercedes, судя по видео (можно посмотреть в Instagram*) и фото, получил в основном повреждение заднего бампера и кузовных панелей вокруг него.  

Фото: carjrnl

Carscoops пишет, что страховая компания, вероятно, признает Ferrari нецелесообразным к восстановлению и отправит машину на аукцион аварийных автомобилей.

Попавший в ДТП Competizione Aperta оснащается 6,5-литровым атмосферным двигателем V12. Мотор выдает 819 лошадиных сил при 9250 оборотах в минуту. Крутящий момент составляет 510 фунт-фут при 7000 оборотах. Эта модель стала последним кабриолетом на платформе 812 от Ferrari.

*Instagram — принадлежит американской компании Meta, которую признали экстремистской, запрещен на территории РФ.

#ferrari #суперкар #дтп #carscoops #аварии #ferrari 812 competizione aperta #mercedes‑benz e‑class cabriolet
Источник: carscoops.com
