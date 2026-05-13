Carscoops опубликовал материалы о серьезной аварии с участием редкого Ferrari 812 Competizione Aperta стоимостью около $2,5 млн и кабриолета Mercedes‑Benz.

Издание Carscoops в очередной раз обратило внимание читателей на впечатляющую аварию с дорогими спорткарами. Ранее ресурс рассказывал, как водитель огромного пикапа Chevrolet Silverado на парковке наехала на Lamborghini Huracán сразу даже не заметив это. Теперь же, Carscoops поделился деталями более серьезного ДТП с участием редкого Ferrari 812 Competizione Aperta.

Фото: carjrnl

По данным Carscoops, этот Ferrari 812 Competizione Aperta выпущен тиражом 599 экземпляров, а нынешнюю рыночную стоимость издание оценивает примерно в $2,5 млн при стартовой цене около $700 000. Несколько дней назад очевидцы сняли этот серебристо‑желтый спорткар на дороге в Калифорнии, а вскоре после этого он оказался в ДТП с, предположительно, Mercedes‑Benz E‑Class Cabriolet.

Читайте: Жительница США на трёхтонном пикапе Chevrolet Silverado наехала на Lamborghini и не заметила этого





На фото видно, что Ferrari въехал передней частью под зад автомобиля Mercedes. Удар сорвал капот, разрушил дорогой передний бампер из углеволокна и, по оценке издания, мог повредить узлы в моторном отсеке. Повреждения также затронули лобовое стекло и правую переднюю боковую панель суперкара. Mercedes, судя по видео ( можно посмотреть в Instagram *) и фото, получил в основном повреждение заднего бампера и кузовных панелей вокруг него.

Фото: carjrnl

Carscoops пишет, что страховая компания, вероятно, признает Ferrari нецелесообразным к восстановлению и отправит машину на аукцион аварийных автомобилей.

Попавший в ДТП Competizione Aperta оснащается 6,5-литровым атмосферным двигателем V12. Мотор выдает 819 лошадиных сил при 9250 оборотах в минуту. Крутящий момент составляет 510 фунт-фут при 7000 оборотах. Эта модель стала последним кабриолетом на платформе 812 от Ferrari.

*Instagram — принадлежит американской компании Meta, которую признали экстремистской, запрещен на территории РФ.