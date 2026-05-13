На острове Куба продолжает расти количество автомобилей российского производства. За несколько последних лет сюда было поставлено более 300 автомобилей Lada, примерно 2000 грузовиков КАМАЗ и 400 представителей семейства ГАЗель. Имеется высокий спрос на внедорожники УАЗ среди представителей туристической отрасли. Укрепляя сотрудничество, Куба и Россия собираются запустить таксопарк с автомобилями «Москвич».

Речь идёт о совместном предприятии, информацией о котором поделился посол России на Кубе Виктор Коронелли. С целью координации усилий по запуску таксопарка департамент транспорта Москвы находится в постоянном контакте с партнёрами с Кубы.

Этот проект приведёт к появлению в столице Кубы 50 экземпляров «Москвич», как вариантов с двигателями внутреннего сгорания, так и электромобилей. Как машины, так и всё необходимое для работы таксопарка оборудование готово к отправке на Кубу.

Автомобили российского производства всё чаще применяются на Кубе как в госсекторе, так и в коммерческом. В конце минувшего года кубинские больницы получили 10 автомобилей «Москвич 6».