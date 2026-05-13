Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Российский автопром отправил тысячи машин разных категорий на Кубу
В их число вошли примерно 2000 КАМАЗов, сотни экземпляров Lada и ГАЗель, на подходе автомобили «Москвич»

На острове Куба продолжает расти количество автомобилей российского производства. За несколько последних лет сюда было поставлено более 300 автомобилей Lada, примерно 2000 грузовиков КАМАЗ и 400 представителей семейства ГАЗель. Имеется высокий спрос на внедорожники УАЗ среди представителей туристической отрасли. Укрепляя сотрудничество, Куба и Россия собираются запустить таксопарк с автомобилями «Москвич».

Речь идёт о совместном предприятии, информацией о котором поделился посол России на Кубе Виктор Коронелли. С целью координации усилий по запуску таксопарка департамент транспорта Москвы находится в постоянном контакте с партнёрами с Кубы.

Изображение: Gemini

Этот проект приведёт к появлению в столице Кубы 50 экземпляров «Москвич», как вариантов с двигателями внутреннего сгорания, так и электромобилей. Как машины, так и всё необходимое для работы таксопарка оборудование готово к отправке на Кубу.

Автомобили российского производства всё чаще применяются на Кубе как в госсекторе, так и в коммерческом. В конце минувшего года кубинские больницы получили 10 автомобилей «Москвич 6».

#россия #автомобили #электромобили #lada #камаз #куба #газель
Источник: tass.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России началось строительство нового завода по производству деталей газотурбинных двигателей
Британский криминальный триллер «Легенды» вошёл в число хитов недели на Netflix
В 13 сезоне Diablo 4 класс Паладин утратил статус лидера игровой меты
В США строители ЦОД для ИИ выбирают сельские районы, чтобы обойти городские запреты
Microsoft забанила оборудование игроков до 9999 года за несанкционированный доступ к Forza Horizon 6
Исследователи нашли запечатанный колодец в 3200-летней сардинской башне эпохи железного века
Сиденья как у Rolls-Royce за $440 тысяч появились в Toyota Corolla Cross
Palit представила видеокарты GeForce RTX 5080 Infinity 3 полностью в чёрном цвете
Утечка информации о часах Garmin Forerunner 170 произошла из-за российского интернет-магазина
Похоже, компания ASUS готовит юбилейную материнскую плату ROG Crosshair к 20-летию бренда
Энтузиаст протестировал Forza Horizon 6 на ПК с Ryzen 7 9800X3D и RX 9070 XT с FSR 4.1
Oracle вынуждена отказаться от строительства газовой электростанции для ИИ-центра в Нью-Мексико
Сотрудники OpenAI начали массово становиться миллионерами
Полицейские Майами подали иск к Мэтту Дэймону и Бену Аффлеку из-за фильма «Лакомый кусок»
Режим Low Latency в Windows 11 ускоряет меню до 70% и запуск приложений до 40%
Дженсен Хуанг рассказал о наступлении эпохи электриков и сантехников
Эксперт сравнил качество картинки и fps в GTA IV с трассировкой пути и без неё
Консольный эксклюзив Return to Castle Wolfenstein: Cursed Sands портировали на ПК
Audi показала фотографии салона полноразмерного кроссовера Q9
AMD выпустила шесть новых процессоров Ryzen PRO 9000

Популярные статьи

Steam Machine против PlayStation 5 – за рамками маркетинга и вездесущего хайпа
Субъективный обзор новых фильмов «Достать стволы», «Кали» и «Акулы в Париже»
Как я написал статью на ресурсе «linux.org.ru» и убедился в токсичности и предвзятости модераторов
Сводное тестирование шести видеокарт nVidia RTX GeForce 3060 Ti 8Gb от четырёх производителей
Обзор ноутбука GIGABYTE GAMING A18 PRO GA8J
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter