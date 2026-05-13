Флагманская конфигурация оснащается процессором 3D V-Cache.

Компания Lenovo анонсировала рабочую станцию ThinkStation P4 с новейшими процессорами AMD Ryzen PRO 9000 и видеокартами NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell, сообщает VideoCardz.com. Система собрана в строгом 30-литровом корпусе и станет доступна в июне 2026 года.

В компании отметили, что это первая рабочая станция, в которой сочетаются процессоры AMD Ryzen PRO 9000 и графические ускорители NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition. В частности, будут доступны конфигурации с процессорами 3D V-Cache — технология впервые применяется для ЦП данного класса. В максимальной конфигурации рабочую станцию оснастят 16-ядерным AMD Ryzen 9 PRO 9965X3D, который был представлен накануне. Дополнительная кэш-память должна повысить производительность в задачах, связанных с проектированием и моделированием.

Также в максимальной конфигурации рабочую станцию можно оснастить видеокартами NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell в исполнении Workstation Edition или Max-Q Workstation Edition, оперативной памятью DDR5 суммарным объёмом 256 ГБ, тремя SSD-накопителями M.2 PCIe и тремя жёсткими дисками формата 3,5 дюйма.

Цены и региональная доступность не уточняются.