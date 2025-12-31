Итоги ПК-индустрии 2025 года и прогнозы на 2026 год

Ну, вот и заканчивается 2025 год. Подведу итоги года и попробую угадать то, что нас ждет в следующем году.
Вот и заканчивается 2025 год. Он был нелегким, но впереди нас ждет еще большее испытание. И каким же был, уходящий год? Попробуем разобраться.

Игроиндустрия

Я предсказывал, что будет тотальный переход на движок UE5. И этот процесс идет полным ходом. Со всеми присущими чертами, в том числе – ужасной оптимизацией. И пока сторонники и противники данного «двигла» спорят, самая мощная игровая карта современности, RTX 5090, корчится в муках в разрешении 4К с трассировкой лучей без всяких «помогалок». Вот она, суровая правда жизни.

Еще одним неутешительным явлением стали ремейки и прочие ремастеры. С одной стороны, они косвенно говорят о деградации современной игроиндустрии. А с другой… Вот в 2025 году вышел наикривейший ремастер игры 2006 года: «The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered». И что видим? Что косметически улучшенная игра начала XXI века положила на лопатки все новые игры жанра RPG. Вот и думайте…

Что же ждет в 2026 году? Ну, тренд на постепенный переход строго в онлайн продолжится. А игры с одиночными кампаниями постепенно уходят с рынка. Они экономически невыгодны. И это очень печально. Но таковы законы рынка: бабло побеждает ВСЕ! Переходим к ПК-комплектующим.

Видеокарты

Тут ничего хорошего и нового нас не ждет. Собственно, под занавес года, господин в кожаной куртке, почти прямым текстом сказал, что «игруны» ему не интересны. И теперь в прерогативе ускорители для ИИ.

Я думаю, что «игрунам» стоит эти слова хорошо запомнить. Ведь это второй раз, когда дядюшка Хуанг подобное делает. Думаю, что наступит время, когда о его словах ему будет неплохо бы напомнить. К слову, ждать линейки Super в текущем поколении видеокарт, кажется, не стоит. Ну а компания AMD движется все в том же русле полудохлой рыбы. Про видеокарты от Intel уже все и забыли.

Процессоры

Тут все «стабильно». Корпорация Intel так и не может оправиться после мощного нокдауна со стороны AMD.

Но в 2026 году, само «Провидение» протягивает «руку помощи», если понимаете, о чем идет речь. Лучше не будет. Не надейтесь. Также возможно уже которое «воскрешение» «бессмертного» сокета 2011, опять же под влиянием того самого «Провидения».

Оперативная память

Как и ожидалось, в 2025 году цены на DDR5 и DDR4 сближались, ибо росло производство новой памяти, а старой, наоборот, сокращалось. Но тут пришло то самое «Провидение» в виде массового увлечения всеми и каждым проектами на ИИ. Да, прилетел «черный лебедь», которого не особо и ждали. И настал момент, когда за цену комплекта на 128 Гб оперативной памяти формата DDR5 можно купить квартиру на Рублевке. Ах, еще нельзя? Ну подождем немного.

Цены взлетели практически молниеносно, хотя ушлые перекупы с Китая уже были заранее в курсе, что нас ждет. И сейчас комплект оперативной памяти – один самых дорогих компонентов в ПК.

Старая память DDR4 также растет в цене несмотря на то, что сама она в серверах ИИ не используется. Но общий хайп и снижение производства сделал свое «черное дело». И этот момент может помочь Intel. Ведь процессоры на сокете 1700 (пусть и не самый новый) могут работать и с такой памятью. Ну и меньше всего подорожала серверная память под те самые «вечные» Зеоны.

Лучший вариант в 2026 году?

Исправится ли ситуация в 2026 году? Нет, не стоит и надеяться. Уже сами производители памяти массово «мигрируют» в сегмент продукции под ИИ. Но этот пузырь все же лопнет. Не может не лопнуть, так как рынок ИИ явно перегрет. И вот тогда… Косвенно об этом говорит и тот факт, что на ажиотаже, производители памяти не спешат строить новые заводы. Значит, не особо верят в эту пирамиду. Раз память пошла на взлет, то подорожают все компоненты, использующие чипы памяти. А это и видеокарты, и носители информации, и смартфоны.

Блоки питания

Тут все «стабильно». Выходят новые модификации новомодного разъема под доп.питание видеокарт. Но они все равно горят. Уж не знаю, виноват контроль качества или руки сборщиков, но выглядит это несколько нелепо. По крайней мере, после «официальной смерти» майнинга на обычных видеокартах, цены на БП стабилизировались и не растут вверх, обгоняя инфляцию.

Корпуса

Тут ничего нового уже не будет. Тренд на «аквариумы» всех сортов и видов прошел свой максимум в прошлом году. 

И пока маркетологи ничего нового не придумали. Корпуса под новые «вывернутые материнские платы» особой распространенности не получили. Ибо сами такие материнские платы еще редки и дороги. 

Но опять же, главный их плюс – отсутствие видимых проводов. И все.

Системы охлаждения

Тут также все стабильно. Экраны на кулерах, СЖО и даже вентиляторах постепенно приобретают вид рутины. 

Ничего необычного. Хуже то, что та же подсветка на вентиляторах часто сокращает диаметр лопастей, что не есть хорошо. Зато красиво. Дошло до такого маразма, что среди наиболее дешевых вентиляторов на маркетплейсах, большую часть в сегменте 120 мм составляют вентиляторы с ARGB-подсветкой.

Периферия

И тут все спокойно и без потрясений. Все светится, переливается. И без «магнитной» клавиатуры вы точно уже считаетесь не «тру геймером».

Есть продвижение в сегменте дорогих мониторов новых матриц. Но пока это дорого. Для «рабоче-крестьянского люда» важнее, чтобы на китайском «Сян Муне» не было битых пикселей.

Вот и все, на этот раз, даже не смешно ни разу. Но перехожу к поздравлениям и «пожеланиям». Хочется верить, что дедушка Мороз все же существует и может хоть частичку наших желаний осуществить.

Пусть инфляция растет не так стремительно, как она может. А зарплаты, наоборот, растут быстрее. Пусть люди меньше болеют всякими гонконгскими гриппами и их разновидностями. Будем надеяться, что в следующем году товарищ Chimbal все же доведет свой вариант Линукса до совершенства, а господин Zystax соберет впервые реальную сборку.

Всех с Новым годом! Всем счастья, здоровья и спокойствия.


