«Пустой человек» («The Empty Man») 2020

Это мистический фильм ужасов, который снял режиссёр Дэвид Прайор по графическим романам. В 1995 году группа туристов сталкивается с найденным ими странным человекообразным скелетом в горах Бутана.

Один из группы впадает в некое оцепенение, которое на третий день приводит к гибели всех его друзей…

А в 2018 году в одном американском городке пропадает девушка. Полиция считает, что она просто убежала из дома, поиски ничего не дают. Тогда за дело берется бывший полицейский Джеймс Ласомбра (Джеймс Бэдж Дейл), который был близким другом семьи.

И его расследование приводит к обнаружению некой странной секты с очень нетипичными ритуалами. Найти пропавшую пока ему не удается, но в течение некоторого времени пропадают и все друзья девушки. Оказалось, что к этому имеет отношение некий Пустой человек...

Формально, никаким образом к творчеству Лавкрафта этот фильм не имеет. Но в одном видеообзоре по Лавкрафту этот фильм был. Я этот фильм давно смотрел, но совершенно про него забыл (это о многом говорит). В теории, построение сюжета несколько напоминает тот же «В пасти безумия», но куда проще и скучнее. Ужасов тут нет. Мрачной атмосферы – тоже. Причем, начало фильма находится в диссонансе с основным сюжетом. Начало нам предвещает прям «ужасы-ужасы», но вот потом ничего подобного уже не будет.

Да, концовка совершенно непредсказуема. Но это не сделало фильм хорошим.

При большом желании в сюжете можно разглядеть «хвосты Лавкрафта». Но, опять же, при большом желании это можно найти во многих фильмах. Ну вот так «велик и ужасен» Лавкрафт…

Фильм можно один раз посмотреть для «расширения кругозора». Но вряд ли вы его запомните надолго.

«Реаниматор» («Re-Animator»)

Фильм 1985 года от режиссера Стюарта Гордона. И этот фильм основан на одноименном рассказе Говарда Лавкрафта. Речь идет о «трудах» ученого Герберта Уэста, который пытается оживить трупы. И это ему, с определенными оговорками, удается: трупы оживают, но в них практически нет и доли разума. Действие фильма перенесли в 80-е годы. Уэст приехал из Европы и учится в престижном университете.

Но тайно занимается вот такими экспериментами. И подбивает на это своего соседа по жилплощади Дэна Кейна. Ибо тот работает в больнице и имеет доступ к моргу…

Я первый раз смотрел фильм еще в школе, и он мне не понравился. На тот момент я знал о Лавкрафте, но его произведения не читал. Сам же фильм очень слабый, как фильм ужасов. «Борьба с трупами» ничего, кроме усмешки, не вызывала.

Позже, когда я уже прочитал сборник произведений Лавкрафта, я понял, что от оригинальной истории тут только имена персонажей…

Короче, фильм слаб как ужасы. И тут абсолютно отсутствует фирменный «тягучий ужас» Лавкрафта. Считаю, что данная экранизация не удалась.

«Извне» («From Beyond»)

Это фильм 1986 года, также «воодушевленный» «королем ужасов». Ученые ищут возможность попасть в параллельный мир.

И путь видят через стимуляцию определенной доли мозга (тот самый «третий глаз»), с помощью которого можно увидеть невидимое. И это получилось. Но вовсе не так, как рассчитывали…

Это фильм ужасов с небольшим бюджетом. Да, Лавкрафт тут чувствуется, но как некое послевкусие.

Посмотреть можно, но учтите, что это типичный «ужастик» из 80-х.

«Некрономикон» (или «Книга мертвых») 1993 год

Этот фильм представляет из себя три отдельных истории, которые описаны в той самой Книге мертвых.

И это также основано на вселенной Лавкрафта. Мне фильм понравился, ну, скажем, на «4-».

Посмотреть его можно, если поклонник автора. Мне эти истории вполне понравились.

«Дагон» («Dagon») 2001 год

Это испанский фильм, также небольшого бюджета. И в его основе лежит достаточно сильно переработанное произведение «Тени над Инсмутом» (а я этот рассказ особенно люблю).

Пара «мореплавателей», Пауль и Барбара, после шторма попадают в небольшую деревушку, где живут весьма странные жители.

Но не их скрытность пугает. Тут есть какая-то страшная тайна…

Несмотря на невысокий бюджет, этот фильм мне понравился. Тут уже «дух» писателя присутствует весьма заметно.

И концовка, в общем, не противоречит оригинальной истории.

Я рассказал лишь о некоторых фильмах, где есть или прямые отсылки к творчеству Лавкрафта, или косвенные. Но я считаю, что экранизациям Лавкрафта повезло куда меньше, чем тому же Стивену Кингу. Хороших фильмов по творчеству «короля ужасов» мало. Очень мало. И это прискорбно. Но тому есть некоторое объяснение. Перенести фирменную атмосферу безысходного ужаса и мрака на экраны очень сложно.