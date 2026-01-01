Краткий обзор детских фильмов и сериалов из социалистических стран
Когда-то, давным-давно, существовал блок стран под названием СЭВ (Совет экономической взаимопомощи). И поставлял он в былую страну СССР не только технику и товары народного потребления, но и продукцию «духовную».
В детстве я насмотрелся много разных фильмов (и мультфильмов) из социалистических стран. Хотя особого выбора «репертуара» не было: смотрите то, что показывали по двум каналам телевизора…
Это были и мультфильмы про приключения странного крота (Чехословакия).
Были и сказки, причем некоторые использовали «передовые» на тот момент технологии: совмещение живых актеров и анимации (музыкальная сказка «Мария-Мирабелла» советско-румынского производства).
Были у нас и свои «вестерны» с сербским индейцем Гойко Митичем.
И даже не совсем социалистические страны создавали совместно со студиями СССР фильмы: «Приключения Али-Бабы и сорока разбойников» (СССР — Индия).
Но сегодня я вспомню о сериалах и фильмах из стран СЭВ, которые мне запомнились из детства. Все же детские впечатления – самые важные и «светлые» в жизни. Тем более, что нас тогда особо не баловали изобилием кинопродукции…
В 1983 году вышел советско-польский фильм
«Академия пана Кляксы»
В фильме рассказывалось о приключениях мальчика Адама в волшебном месте – Академии пана Амброзия Кляксы. Это было фэнтези, хотя тогда такого термина мы и не знали. На что этот фильм похож? Ну, скажем, на некую версию приключений одного мальчика со шрамом в волшебном учебном заведении…
Фильм был популярен, и в 1986 году вышло продолжение – «Путешествия пана Кляксы». В основе данных фильмов лежали произведения польского писателя Яна Бжехвы.
Переходим к сериалам, хотя тогда их называли термином «многосерийный фильм».
«Приключения в каникулы» («Spadla z oblakov»)
Это чехословацкий сериал, который выходил на экраны с 1978 по 1983 годы. А вот это уже была фантастика.
На Землю попадает инопланетная девочка по имени Майка.
В городке Чабовец она знакомится с ровесниками. И сериал описывает их приключения. Майка была фактически «суперменшей» (точнее, супергерл), ибо обладала многими способностями. А за ней просто охотились некие агенты от спецслужб. Но, естественно, у них ничего не получалось…
Нельзя сказать, что сериал поражал какими-то спецэффектами, но для тех времен смотрелось вполне годно. Тем более, что для детей важен был сюжет.
Я в школьные годы часто болел всякими ОРВИ. И вот, пока «соратники» грызли «гранит науки», ты сидишь дома и смотришь фильм о приключениях инопланетянки…
В 1987 году вышел чехословацко-германский фильм
«Осьминожки со второго этажа»
Это тоже фантастика. О странных существах с глубин океана…
Из океана на поверхность попадают два странных организма. И их находят дети, которые лепят из них двух осьминогов: Синего и Зеленого.
В таком виде эти существа и будут совершать разнообразные приключения в нашем мире. Ибо они не так просты, как кажутся.
Да еще и обладают разумом. Довольно веселый был фильм…
Для детей постарше предназначался другой сериал
«Арабела» («Arabela»)
Это тоже совместный проект Чехословакии и Германии (ФРГ). Назовем его комедийным фэнтези.
Есть два мира: наш и сказочный. И в наш мир попадает принцесса Арабела, которая тут находит своего «принца».
Но против нее строит козни злой колдун Ромбурак…
Сериал выходил с 1980 по 1981 год. Не назвал бы его уж прям детским, его и взрослые смотрели, ибо было довольно интересно.
Ну и уж кто не знает о военных приключениях отважных польских танкистов и их верного пса?
«Четыре танкиста и собака» (1966-1970)
Да, война в этом сериале была довольно «рафинированной», но это нисколько не умаляет достоинство данного сериала. И то, что фильм был еще черно-белый, также не мешало его популярности. На долю экипажа советского танка Т-34 выпадало много трудностей, но экипаж всегда выходил из них с победой.
Не будет преувеличением сказать, что этот сериал смотрели тогда все: и дети, и взрослые.
У каждого поколения свои фильмы и сериалы, на которых оно выросло. У тех, кто родился еще в СССР, выбор кинопродукции был такой. Я рассказал о тех фильмах и сериалах, которые запомнились. Да, сейчас современные дети не будут смотреть эти фильмы. У них несколько другой менталитет и другие потребности. Но вот чего у старых фильмов точно не отнять, так это что там нет никаких «повесточек» и никакого влияния проклятого маркетинга. Искусство для «народных масс» в чистом виде...
