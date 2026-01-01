Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Краткий обзор детских фильмов и сериалов из социалистических стран

Сегодня я расскажу о детских (и не только) фильмах и сериалах из соцстран, которые я смотрел в детстве и которые мне особенно запомнились...
[ ] для раздела Блоги
6
6

Когда-то, давным-давно, существовал блок стран под названием СЭВ (Совет экономической взаимопомощи). И поставлял он в былую страну СССР не только технику и товары народного потребления, но и продукцию «духовную».

В детстве я насмотрелся много разных фильмов (и мультфильмов) из социалистических стран. Хотя особого выбора «репертуара» не было: смотрите то, что показывали по двум каналам телевизора…

Это были и мультфильмы про приключения странного крота (Чехословакия).

Были и сказки, причем некоторые использовали «передовые» на тот момент технологии: совмещение живых актеров и анимации (музыкальная сказка «Мария-Мирабелла» советско-румынского производства).

Были у нас и свои «вестерны» с сербским индейцем Гойко Митичем.

И даже не совсем социалистические страны создавали совместно со студиями СССР фильмы: «Приключения Али-Бабы и сорока разбойников» (СССР — Индия).

Но сегодня я вспомню о сериалах и фильмах из стран СЭВ, которые мне запомнились из детства. Все же детские впечатления – самые важные и «светлые» в жизни. Тем более, что нас тогда особо не баловали изобилием кинопродукции…

В 1983 году вышел советско-польский фильм

«Академия пана Кляксы»

В фильме рассказывалось о приключениях мальчика Адама в волшебном месте – Академии пана Амброзия Кляксы. Это было фэнтези, хотя тогда такого термина мы и не знали. На что этот фильм похож? Ну, скажем, на некую версию приключений одного мальчика со шрамом в волшебном учебном заведении…

Фильм был популярен, и в 1986 году вышло продолжение – «Путешествия пана Кляксы». В основе данных фильмов лежали произведения польского писателя Яна Бжехвы.

Переходим к сериалам, хотя тогда их называли термином «многосерийный фильм».

«Приключения в каникулы» («Spadla z oblakov»)

Это чехословацкий сериал, который выходил на экраны с 1978 по 1983 годы. А вот это уже была фантастика.

На Землю попадает инопланетная девочка по имени Майка.

В городке Чабовец она знакомится с ровесниками. И сериал описывает их приключения. Майка была фактически «суперменшей» (точнее, супергерл), ибо обладала многими способностями. А за ней просто охотились некие агенты от спецслужб. Но, естественно, у них ничего не получалось…

Нельзя сказать, что сериал поражал какими-то спецэффектами, но для тех времен смотрелось вполне годно. Тем более, что для детей важен был сюжет.

Я в школьные годы часто болел всякими ОРВИ. И вот, пока «соратники» грызли «гранит науки», ты сидишь дома и смотришь фильм о приключениях инопланетянки…

В 1987 году вышел чехословацко-германский фильм

«Осьминожки со второго этажа»

Это тоже фантастика. О странных существах с глубин океана…

Из океана на поверхность попадают два странных организма. И их находят дети, которые лепят из них двух осьминогов: Синего и Зеленого.

В таком виде эти существа и будут совершать разнообразные приключения в нашем мире. Ибо они не так просты, как кажутся.

Да еще и обладают разумом. Довольно веселый был фильм…

Для детей постарше предназначался другой сериал

«Арабела» («Arabela»)

Это тоже совместный проект Чехословакии и Германии (ФРГ). Назовем его комедийным фэнтези.

Есть два мира: наш и сказочный. И в наш мир попадает принцесса Арабела, которая тут находит своего «принца». 

Но против нее строит козни злой колдун Ромбурак…

Сериал выходил с 1980 по 1981 год. Не назвал бы его уж прям детским, его и взрослые смотрели, ибо было довольно интересно.

Ну и уж кто не знает о военных приключениях отважных польских танкистов и их верного пса? 

«Четыре танкиста и собака» (1966-1970)

Да, война в этом сериале была довольно «рафинированной», но это нисколько не умаляет достоинство данного сериала. И то, что фильм был еще черно-белый, также не мешало его популярности. На долю экипажа советского танка Т-34 выпадало много трудностей, но экипаж всегда выходил из них с победой.

Не будет преувеличением сказать, что этот сериал смотрели тогда все: и дети, и взрослые.

У каждого поколения свои фильмы и сериалы, на которых оно выросло. У тех, кто родился еще в СССР, выбор кинопродукции был такой. Я рассказал о тех фильмах и сериалах, которые запомнились. Да, сейчас современные дети не будут смотреть эти фильмы. У них несколько другой менталитет и другие потребности. Но вот чего у старых фильмов точно не отнять, так это что там нет никаких «повесточек» и никакого влияния проклятого маркетинга. Искусство для «народных масс» в чистом виде...

Добавить в закладки

Теги

академия пана кляксы арабела осьминожки со второго этажа приключения в каникулы четыре танкиста и собака
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Популярные статьи

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter