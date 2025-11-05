В последнее время пошел некий «тренд» снимать очень странные фильмы. Очень часто такие проекты не стоят и выеденного яйца, несмотря на положительные отзывы критиков. Но иногда случаются и добротные работы.

К деятельности режиссера Кэтрин Бигелоу я отношусь довольно положительно, что для меня крайне нетипично (обычно, по моему мнению, режиссер женщина не сулит ничего хорошего).

реклама





Тот же ее фильм «Повелитель бури» является отличнейшей военной драмой. И вот ее новый проект – «Дом из динамита» («A House of Dynamite»), который был снят в 2025 году для стриминговой платформы Netflix.

реклама





В ролях: Идрис Эльба, Ребекка Фергюсон, Гэбриел Бассо, Джаред Харрис, Трэйси Леттс, Энтони Рамос, Моусес Ингрэм и другие.

Статья будет полна спойлеров, поэтому я заранее об этом предупреждаю.

Сам фильм разбит на условные три главы, где одна и та же ситуация показана с разных позиций. И в этом есть определенный смысл, ибо это не просто фильм, а фильм, претендующий на некую актуальность событий мирового масштаба. Но вот получилось ли?

Итак, сначала нам показывают координационный центр в Вашингтоне, который должен отслеживать все критически важные ситуации в мире и докладывать об этом президенту США.

реклама





Также речь идет о некой военной базе, которая следит за запуском ракет потенциальных противников.

Именно они замечают никем не анонсированный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Причем, точное место спутники не смогли определить. Ясно только, что ракета была запущена с Тихого океана. Все.

реклама





Сначала ее условно определяют, как очередной «тренировочный запуск» ракеты КНДР. Но дальнейший анализ траектории и скорости показывает, что конечная цель МБР находится на континентальной части США. Ситуация уже критическая.

Обо всем докладывают «наверх» и дается согласие на перехват цели. Для уничтожения ракеты были выпущены две ракеты ПРО. В то же время, в Вашингтоне пытаются выяснить, кто же совершил запуск МБР. Но ответа нет. Не могут связаться ни с президентом РФ, ни с главой КНР. Но основные ядерные страны (Россия, Китай, Северная Корея) приводят свои силы в состояние полной боевой готовности. Пошла «движуха». И теперь вся надежда на то, что средства ПРО справятся…

Но одна ракета вообще не выпустила головную часть, а вторая не смогла поразить цель. Уже определено место падения МБР. И это – Чикаго. До момента потенциального ядерного взрыва остается меньше 10 минут. Специальные службы, по предусмотренному протоколу, начинают эвакуацию в бункер лиц, внесенных в «спасательный список».

В примерно это же время, отдается команда на приведение всех средств «ядерной доставки» в боевое состояние.

Мир на грани катастрофы. И теперь все ждут решения президента США. Только он один будет решать, какую тактику выбрать в этой чрезвычайной ситуации.

Президент США (Идрис Эльба)

И вот сюжет со стороны президента и его окружения показывает, что он был совершенно не готов к такой ситуации. Да, новость об атаке застала его на баскетбольной матче, где он должен был выступить с речью. Но и дальнейшее его поведение очень сумбурное. Только за несколько минут до ядерного взрыва он узнает, что существует некая «черная книга», где расписаны варианты стратегий реагирования на подобную ситуацию. Если кратко, то там предложено несколько вариантов ответного реагирования, от точечных ударов, до массированного ядерного удара по всей территории противника. И президент узнает об этом только сейчас!

Что ему делать, он не знает. Связаться с главами других стран он не может. Лишь его советник устраивает короткий телефонный разговор с министром иностранных дел РФ.

Но оба человека не имеют полномочий для решения таких вопросов. И оба лишь пытаются заверить, что поведут себя адекватно, если противоположная сторона не нанесет удар. Просто произошел разговор без каких-либо последствий. Министр иностранных дел будет докладывать о разговоре президенту РФ, а помощник доложит о разговоре министру обороны США и самому президенту.

Сам президент США остается в нерешительности фактически до момента падения МБР на Чикаго. Он лишь официально подтверждает свои полномочия в таких случаях, но приказ о нанесении ответного ядерного удара еще не отдан. И фильм заканчивается на том, что нам показывают, как группу «избранных» эвакуируют в специальное убежище на случай ядерной войны. Все, занавес…

Очередной фильм с «открытым финалом» и он мне не понравился. Несмотря на некую актуальность показанных событий, фильм не воспринимается на серьезном уровне. И на политическую сатиру он совершенно не тянет. Тут нет того безумия, что творилось в фильме «Не смотри наверх». Да, есть пара моментов, которые можно называть «сатирой». В одном, после неудачной попытки перехвата МБР, министр обороны вскрикивает: «так на что же мы тратили кучу миллиардов?».

В другом, очень нелицеприятно о президентах США отзывается начальник личной охраны президента. Дескать они «ни о чем, но последний хоть газеты читает». На полноценную сатиру явно не тянет.

Может тут политическая драма? Но она должным образом не раскрыта. И есть моменты личных трагедий. Некоторые персонажи успевают пообщаться с родственниками. Ведь есть огромная вероятность, что больше они никогда не увидятся. У того же министра обороны США дочь, с которой он в очень натянутых отношениях, живет именно в Чикаго. Но он уже ничего не может сделать в этой ситуации и просто говорит с ней в последний раз.

Но эти моменты не вытягивают личные драмы на первый план. Все же тут главное другое. Но это «другое» показано крайне бестолково и абсолютно оторвано от реальности.

Не покидает ощущение того, что в целом, фильм копирует сюжет того же «Армагеддона», где вся Земля под угрозой уничтожения. Но там был бравый Брюс Уиллис со своей командой. А тут такого персонажа нет…

Эти фильмы очень похожи тем, что в случае фильма-катастрофы, оппонентом землян выступает бездушный объект, с которым нельзя договориться. В фильме «Дом из динамита» с тем, кто запустил МБР, можно было бы поговорить. Ну, или поговорить с теми, кто не запускал эту ракету. Но создатели фильма такую возможность начисто исключили. И этот момент переводит более-менее реалистичный сюжет в плоскость фантастики.

Вот эти моменты я рассмотрю подробнее.

Начнем с того, что спутники не увидели момент старта ракеты. Это очень и очень маловероятно. Вся Земля окружена сетью спутников-шпионов, которые и должны, в том числе, отслеживать такие моменты. Но, допустим, спутник «зевнул» тот момент. Далее, момент перехвата МБР. Да, эта процедура далеко не так легка, сколько бы не рассказывали разработчики систем противоракетной обороны. И упустить МБР можно. Но вот почему не был произведен повторный перехват? Ну, в данном случае «облажалась» команда, которая за это отвечает. Скажем так, не все справились с психологической нагрузкой.

И теперь уже МБР несется к своей цели.

Но самый большой «просчет» создатели фильма сделали именно в «политической линии». И намеренно.

А дело в том, что просто так никто не будет запускать МБР по противнику. Никто! Этому будет явно сопутствовать определенная политическая ситуация. Но в фильме ничего такого «криминального» не показано. Да, в целом, ситуация фильма соответствует нынешней мировой. Но и речи нет о какой-то ядерной эскалации. Ведь абсолютно никто и понятия не имеет, кто мог запустить ракету. В реальности такое вряд ли возможно. И по кому тогда нужно наносить ответный удар? В фильме упоминается три страны. Так куда должны полететь американские ракеты? Куда «смотрела» вся разведка США, что проморгала ситуацию напрочь?

Ну, допустим, что страна «N» сделала это. Почему же президент США не имеет возможность переговорить с главами других стран? Да, Чикаго уже не спасти (если там имеется на самом деле ядерный заряд), но стоит ли начинать мировую ядерную войну? И, это опять «уловка» создателей фильма. Так было нужно. Но так не бывает в настоящем мире!

К примеру, президенты крупнейших ядерных стран имеют «прямые линии» для связи друг с другом. Именно и для таких ситуация в том числе. Далее, такой возможностью обладают и министры обороны. И по линии разведок также можно в любой момент наладить связь. Но Кэтрин Бигелоу такие варианты начисто исключила, чтобы предать некую фатальность сценарию.

И она просто поставила президента в ситуацию, когда он абсолютно не обладает никакой информацией в данном вопросе. И поэтому не может принять правильное решение.

Вот это и делает фильм бессмысленным. Да, современный мир находится в довольно непростой ситуации, где нет однозначных решений. Но не надо все упрощать до фатализма. Тогда это уже фантастика какая-то получается. И смотреть такое совершенно не хочется.