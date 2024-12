Ноутбук-трансформер будет оснащён процессором Intel Core Ultra 7 и 32 ГБ оперативной памяти. ThinkBook Plus Gen 6 Rollable можно будет развернуть до 16.7 дюймов одним нажатием клавиши или жестом.

В сети появились изображения и подробности о новом ноутбуке Lenovo ThinkBook Plus Gen 6 Rollable с уникальным разворачивающимся экраном. Известный инсайдер Эван Бласс (Evan Blass) опубликовал фотографии и характеристики устройства. Главной особенностью новинки является экран, который увеличивается с 14 до 16,7 дюймов по диагонали.



Как сообщает Tom's Hardware, устройство будет официально представлено на выставке CES 2025, которая стартует менее чем через две недели. Этот ноутбук станет потребительской версией концепта с разворачивающимся экраном, который Lenovo демонстрировала на MWC 2023. Ожидается, что с тех пор технология значительно усовершенствовалась, а сам дисплей стал более прочным и готовым к повседневному использованию.



ThinkBook Plus Gen 6 Rollable позволяет увеличить рабочую область с одного из самых компактных размеров до одного из самых крупных в этом классе устройств. В развёрнутом состоянии экран принимает вертикальное положение, которое может быть полезным для определённых задач. Управлять трансформацией экрана можно с помощью горячей клавиши или жеста.



По предварительным данным, в новом ThinkBook Plus будет установлен процессор Intel Core Ultra 7 (точная модель пока неизвестна), 32 ГБ оперативной памяти, а также выделенный NPU (нейропроцессор), что подчёркивает ориентацию устройства на работу с искусственным интеллектом. Ноутбук описывают как «Copilot+ PC», что, вероятно, указывает на интеграцию расширенных возможностей ИИ для помощи пользователю.



Отметим, что вообще линейка ThinkBook Plus известна внедрением передовых технологий. Например, в ранних моделях использовались дополнительные экраны на крышке (e-ink) или рядом с клавиатурой, а версия пятого поколения могла работать как Windows и Android в одном устройстве.