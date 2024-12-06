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Nivan
Samsung прекращает поддержку приложения DeX для ПК с Windows
Владельцы смартфонов Samsung Galaxy больше не смогут использовать DeX на своих ПК с Windows. Приложение закроют, Samsung рекомендует воспользоваться альтернативой от Microsoft.

                                                            Источник изображения: Samsung

Samsung прекращает поддержку приложения desktop experience (DeX) для Windows. DeX впервые появился в 2017 году и позволял подключать топовые смартфоны Samsung Galaxy к специальной док-станции и использовать их как настольные ПК. В 2019 году необходимость в док-станции отпала, а в 2020 году появилась беспроводная версия DeX, доступ к которой на Windows осуществлялся через приложение DeX.

Однако, начиная с One UI 7, приложение DeX для Windows перестанет работать. Пользователям рекомендуется перейти на приложение Phone Link от Microsoft. Ожидается, что бета-тестирование One UI 7 начнётся в середине декабря, а развертывание в США в начале 2025 года.

Как сообщает издание PCWorld, на британской странице Samsung DeX появилось примечание: «Поддержка DeX для ПК на ОС Windows будет прекращена с версии One UI 7. Мы рекомендуем пользователям подключать мобильный телефон и ПК с помощью функции Link to Windows». На американской странице Samsung DeX такого примечания пока нет. Неясно, означает ли это, что страница просто не обновлена, или прекращение поддержки затронет только пользователей в Великобритании, а возможно и в других странах.

Важно отметить, что сам функционал DeX сохранится. Изменится только способ доступа к нему на ПК с Windows.  Аналогичные возможности будут доступны через приложение Phone Link от Microsoft, которое, помимо прочего, позволяет синхронизировать уведомления и текстовые сообщения телефона с ПК, а также запускать отдельные мобильные приложения непосредственно на рабочем столе Windows 11.

#samsung #dex
Источник: pcworld.com
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