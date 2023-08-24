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Введение

Выбирал себе тут давеча планшет на замену отслужившему год верой и правдой Lenovo Tab P11 Pro. Меня лично интересуют планшеты исключительно с большим экраном. Собственно, и замену Lenovo Tab P11 Pro я начал искать именно потому, что даже его 11.5" экрана мне по итогу оказалось мало. С планшета я в основном читаю различную техническую документацию, для удобства просмотра которой жизненно необходима диагональ побольше.

Но такой сценарий использования достаточно специфический, так что высокая в прошлом популярность мини-планшетов с диагональю экрана 7–8" меня никогда не удивляла. Меньшая диагональ экрана — это всё же очевидно более высокая эргономичность. Меньшие габариты, меньший вес, а так же удобство в управлении устройством одной рукой делали мини-планшеты привлекательнее своих более крупных собратьев для большого числа покупателей. Ведь с выполнением огромную части задач (потребление видео-контента, чтение нетехнической литературы, игры), способны без проблем справиться и небольшие планшеты. Задачи же, с которыми могли справиться преимущественно планшеты большие , такие, например, как чтение технической литературы или создание контента, всегда были, скорее, нишевыми.

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И мини-планшеты действительно были крайне популярны в какой-то период времени — в 2010-х практически каждый уважающий себя производитель мобильных гаджетов имел в своём арсенале, как минимум, одно такое устройство. Причём обычно это было устройство премиум класса или, как минимум, крепко сбитый "середняк". Здесь достаточно будет вспомнить устройства от самих производителей наиболее популярных мобильных операционных систем, а именно Apple iPad Mini и Google Nexus 7, выпущенные в 2012 году.

iPad mini (2012 год)

Google Nexus 7 (2012 год)

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В первую половину 2010-х мини-планшеты действительно росли словно грибы после дождя — практически все известные бренды первого и не только эшелона выпускали мини-планшеты на любой вкус и цвет. Да что там бренды, многие буквально только недавно появившиеся китайские производители оседлали волну и в буквальном смысле завалили рынок мини-планшетами. Но с течением времени популярность мини-планшетов начала спадать. И по итогу практически сошла на нет — в 2023 году этот некогда огромный сегмент рынка сузился до единичных преимущественно бюджетных моделей. Дешёвенькая IPS-матрица с низким разрешением, малый объём оперативной памяти да бюджетный чип MediaTek — примерно так выглядит мини-планшет в 2023 году. Яркие представители: HUAWEI Matepad T 8 и Lenovo Tab M8.

Чуть ли ни единственным исключением из этого правила выглядит iPad mini, да и тот уже пару лет не обновлялся. Из актуальных же Android-планшетов хорошей начинкой при небольшой диагонали экрана могут похвастаться разве что модели Lenovo Legion Y700 2022 и 2023 годов выпуска. Тут Вам и неплохой 8.8" IPS-экран высокого разрешение (2560x1600 и 2560x1900 в моделях 2022 и 2023 годов, соответственно), и мощный чипсет (Snapdragon 870 и Snapdragon 8+ Gen 1), и большой объём оперативной памяти (8–12 ГБ и 12–16 ГБ). Да, диагональ Y700 ближе уже к 9", но за счёт тонких рамок устройство всего чуть больше того же Lenovo Tab M8. А из уже не самых актуальных устройств можно вспомнить ещё Huawei MediaPad M6 Turbo 8.4 (2019 год) с 8.4" дисплеем расширением 2560x1600, бодрым (для своего времени) чипом Kirin 980 и 6 ГБ оперативной памяти.

Вот только ни устройство Huawei, ни планшеты Lenovo Y700 до глобального рынка так и не добрались. Да и в целом, парочка упомянутых премиальных устройств никак не меняет картины в целом — рынок мини-планшетов на данный момент времени скорее мёртв, чем жив. Вот и давайте попробуем понять, как же так получилось, рассмотрев ряд причин, повлиявших на снижение спроса на обсуждаемые устройства.

Причины падения спроса на мини-планшеты

Рост размеров экранов смартфонов

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Даже Apple, известная своим консерватизмом в отношении размеров iPhone, уже в 2018, году преодолела отметку в 6" по диагонали экрана смартфона, причём не только в премиальном сегменте (6.5" iPhone XS Max), но и во вполне массовом (6.1" iPhone XR). Многие Android-флагманы обзавелись экранами размером около и даже немногим больше 6" ещё раньше. Ну а в 2020-х 6.5" размер экрана стал стандартным уже и в сегментах более дешёвых устройств.

Безусловно, 8" экран обладает большой площадью в сравнении с 6.5". А учитывая, что 8" экраны многих планшетов обладают ещё и более "квадратным" соотношением сторон, читать (художественную литературу) на мини-планшетах всё же удобнее. Рост диагонали экранов смартфонов шёл в основном за счёт увеличения их длины, так что количество информации, которое убирается по горизонтали, сильно не увеличилось. А при чтении этот фактор важен, так как позволяет, например, использовать более крупный шрифт при сохранении количества символов по горизонтали.

Так, например, 7" экран с соотношением сторон 16:10 в портретной ориентации будет более чем в 1.5 раза шире 6" экрана с соотношением сторон 19.5:9. А это позволит использовать в 1.5 раза больший шрифт без потери количества информации по горизонтали. Вот только больший размер шрифта нивелируется большим же расстоянием от глаз до планшета, а в бюджетных моделях мини-планшетов ещё и заметно меньшой плотностью пикселей.

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С просмотром видео всё так же неоднозначно. Например, пресловутые чёрные полосы без контента будут и на современных смартфонах (с соотношением сторон уже 16:9), и на многих 8" планшетах (с соотношением сторон шире 16:9). Разница лишь в том, что на экранах смартфонов чёрные полосы будут слева и справа, а на экранах мини-планшетов — сверху и снизу. Безусловно, "погружение" в контент на 8" планшетах всё же больше. Больше оно и в играх, но, опять же, лишь незначительно.

И вот всеми этими небольшими преимуществами попросту уже не получается оправдать сейчас необходимость покупки и, самое важное, носки с собой дополнительного устройства. На заре появления мини-планшетов, в начале 2010-х, когда диагональ экранов большинства смартфонов была в пределах 4–5", планшеты с экранами 7–8" отображали разительно большое количество контента. Сейчас же, когда диагональ экранов большинства смартфонов подросла до 6–7", разница уже стала незначительной. Можно даже сказать, что смартфоны не уничтожили мини-планшеты, а банально стали ими.

Кроме того, последние пару лет бренды первого эшелона усиленно пытаются продвинуть на рынок новый класс устройств — складные смартфоны. А эти девайсы очевидно частично претендуют на нишу, некогда занятую мини-планшетами. Точнее, складные смартфоны как раз избавляют Вас от необходимости таскать с собой и смартфон, и мини-планшет, на этот раз объединяя преимущества этих устройств уже без каких-либо оговорок. И, возможно, отчасти нежелание многих брендов первого эшелона выпускать обновлённые версии своих мини-планшетов объясняется и нежеланием создавать дополнительную конкуренцию складным смартфонам. Потенциальных покупателей мини-планшетов премиум класса сейчас выгоднее подтолкнуть к покупке складных смартфонов, на разработку и маркетинг которых уже потрачены немалые деньги.

Конкуренция с E-Ink "читалками"

Устройства для чтения электронных книг на основе технологии электронных чернил (E-Ink), безусловно, более узкоспециализированные, но тем не менее, свой кусочек сегмента рынка мини-планшетов они "откусили". Точнее будет сказать, правда, не "откусили", а "застолбили" ранее. Ведь многие популярные E-Ink "читалки" появились ещё задолго до мини-планшетов. Поэтому с ретроспективной точки зрения, устройства на электронных чернилах успели занять определённую долю рынка электронных устройств, на которую в будущем претендовали мини-планшеты, и эту долю рынка последним так и не отдали. По крайней мере, не отдали всю, полностью.

Kindle Paperwhite (2012 год)

Да, мини-планшеты, безусловно, значительно более функциональные устройства, но многим из тех, кто к моменту их выхода уже успел ознакомиться с E-Ink "читалками", необходим был лишь функционал чтения электронных книг. А читать с E-Ink многим всё же показалось приятнее. В результате серьёзно потеснить своего конкурента в этой безусловно большой и важной ниши у мини-планшетов так и не вышло.

Отсутствие оптимизированных приложений

Этот конкурентный недостаток касается исключительно Android-планшетов, причём не только мини. На iOS с наличием огромного числа приложений, оптимизированных для экранов как больших, так и не очень планшетов проблем в целом нет и особо не было. И, возможно, отчасти именно поэтому iPad mini — чуть ли не единственный популярный мини-планшет, доживший до наших дней.

А вот на Android с наличием приложений, оптимизированных для планшетов, всё до сих пор не так хорошо, а в 2010-х было откровенно плохо. Google в те годы так и не смогла заставить разработчиков под свою ОС массово заниматься оптимизацией приложений под большие и не очень экраны планшетов. Причём, на больших планшетах этот момент был ещё не настолько критичен, ведь в большинстве случаев можно было просто использовать веб-версию какого-либо сервиса, приложение которого было не оптимизировано под планшеты. А вот на мини-планшетах обозревать сайты, особенно в случае отсутствия у них мобильной версии, было значительно менее удобно.

Причём, ситуация представляла собой классический замкнутый круг. Android-планшеты не могли стать достаточно популярными настолько, чтобы сторонние разработчики в массе своей стали бы уделать внимание вопросам оптимизации своих приложений под более крупные экраны. А малое количество оптимизированных приложений в свою очередь заставляло многих потенциальных покупателей отказываться от приобретения Android-планшетов. И даже попытки самой Google разорвать этот порочный круг посредством выпуска в первой половине 2010-х планшетов под своим собственным брендом Nexus, успехом не увенчались. С годами ситуация потихоньку исправлялась, но популярность мини-планшетов угасла раньше.

Выводы

Мини-планшеты за прошедшее с момента их появления десятилетие практически вымерли как класс. Смартфоны, с выросшими до 6.5" и более экранами, их заменили. По крайней мере, разница между современным смартфоном и мини-планшетом уже редко способно оправдать покупку последнего. Так же экспансии мини-планшетов частично помешала и конкуренция с ранее уже обосновавшимися на рынке E-Ink "читалками", а в случае Android-устройст ещё и недостаточное количество приложений, оптимизированных под большие экраны. В последнее время многие производители начали ещё и продвигать на рынок складные смартфоны, одновременно с этим убирая потенциально конкурирующие с ними мини-планшеты из своего ассортимента.

В итоге выбор мини-планшетов в 2023 крайне ограничен, особенно если хочется устройство среднего или премиального ценового сегментов. А бюджетные модели уж слишком неинтересные. Lenovo Legion Y700 — чуть ли не единственный достойный мини-планшет на Android за последнюю пару лет. Есть, конечно, ещё старый-добрый iPad mini, но iOS подходит не всякому пользователю, да и Apple бы уже пора освежить свой мини-планшет, последний раз обновлённый в сентябре 2021 года. И, возможно, многое на рынке будет зависеть именно от решения Apple — если от выпуска мини-планшетов откажутся и купертиновцы, рынок может окончательно "порешать" этот класс устройств.