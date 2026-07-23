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В пещере Клоггс найдены следы ритуалов возрастом 25 тысяч лет
Исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Environmental Archaeology, подтверждает преемственность ритуальных практик, описанных в этнографических отчётах XIX века и сохранившихся в устной традиции.
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Пещера Клоггс, расположенная на скалистом уступе недалеко от города Бьюкен в штате Виктория, издавна служила святилищем для гунайкурнай. Её потолок почернел от копоти бесчисленных костров, разжигавшихся внутри. Согласно устным преданиям и записям европейских наблюдателей XIX века, в пещере проводили обряды духовные лидеры — «старые предки» (мулла-муллунг), занимавшиеся врачеванием и магией. Одним из ключевых элементов ритуалов было сжигание определённых трав.

Изображение: ChatGPT

Учёные из Австралийского национального университета и Университета Монаша проанализировали фитолиты — микроскопические кремниевые остатки растений, сохранившиеся в зольных слоях пещеры. Поскольку солнечный свет не проникает в глубь пещеры, попасть туда фитолиты могли только с помощью людей или животных. Исследователи специально отбирали наполовину обожжённые образцы — они точно указывают на присутствие человека.

Изображение: popsci.com

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Радиоуглеродное датирование показало, что травяные слои накапливались примерно с 4400 до 1600 лет назад. При этом самые древние свидетельства использования пещеры уходят в прошлое на 25 тысяч лет. Всего идентифицировано 29 видов растений — от трав и кустарников до древесных пород. Чаще всего встречались злаки из подсемейства Pooideae (характерные для прохладного климата) и Panicoideae (растущие в тёплых и влажных условиях). Многие из этих растений были специально отобраны недалеко от входа в пещеру.

Изображение: popsci.com

Особый интерес вызвала находка почти 30-сантиметрового вертикального камня внутри одной из ям. Как пояснил археолог Бруно Дэвид, он, вероятно, использовался в ритуальных целях, а слой золы вокруг него соответствовал тем же травяным остаткам. По словам соавтора исследования Элли Гроно, обряд предполагал, что «старые предки» приносили целые травяные пучки из окрестностей и сжигали их тонкими слоями внутри пещеры. Со временем осадочные породы перекрывали эти слои, сохраняя их на протяжении тысячелетий. Исследователи подчёркивают, что работа велась в тесном сотрудничестве с представителями общины гунайкурнай на всех этапах.

#археология #австралия #археологические объекты #пещера #святилище #panicoideae #pooideae #гунайкурнай #древние народы
Источник: popsci.com
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