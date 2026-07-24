Мечи Ульфберт, производившиеся в период с VIII по XI век, считались вершиной оружейного мастерства раннего Средневековья. Их сталь была чистой и гибкой, а оружие практически невозможно было сломать в бою. Способ изготовления этих клинков оставался загадкой более тысячи лет — пока американский кузнец Рик Феррер не воссоздал древнюю технологию, объединив археологические данные с химическим анализом.

Клинки Ульфберт намного превосходили обычные мечи того времени. В отличие от большинства средневековых образцов, которые содержали примеси шлака, ослаблявшие металл, эти мечи изготавливались из чистой тигельной стали с высоким содержанием углерода — примерно втрое выше, чем в типичных европейских клинках.

В условиях, когда кузнечные горны часто не могли достичь температуры плавления железа, мастера Ульфберта использовали секретный метод: расплавляли руду в тигле с добавлением древесного угля и стекла, которое связывало примеси и позволяло углероду равномерно поглощаться металлом. Это придавало клинку исключительную гибкость и сопротивление разрушению.

Изображение: ChatGPT

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Фрагменты мечей Ульфберт, которые находят археологи, вовсе не доказывают их уязвимость. Как поясняют исследователи, целый клинок нельзя было уничтожить обычным способом — его нагревали и сгибали, чтобы «освободить дух» павшего воина. Если меч найден разбитым, значит, это подделка: технология была настолько сложной, что её пытались копировать уже в те времена, но добиться такого же качества не могли.

Имя «Ульфберт» остается предметом споров. Это имя франкского происхождения, и варианты написания встречаются на клинках с христианскими крестами. По одной из теорий, викинги приобретали эти мечи в германских землях по пути в набеги; по другой — захватывали в бою. Однако исследование 2023 года, проведённое археологом Анной Фейербах, показало, что часть мечей была изготовлена для короля Британии Этельстана и его племянников, разделявших общую «волчью» идентичность. Таким образом, Ульфберты использовались не только язычниками, но и христианами, становясь символом власти и воинской элиты по обе стороны религиозного водораздела.