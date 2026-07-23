Похоже, что пользователей ПК ждет очередное повышение цен на видеокарты Nvidia.

В сети появились сообщения, что NVIDIA уведомила своих партнеров-производителей видеокарт о новом повышении цен на комплекты видеокарт, на этот раз затрагивающем память GDDR7 и GDDR6. Это означает, что повышение цен не ограничивается текущими картами на архитектуре Blackwell и может затронуть и более старые продукты GeForce, все еще использующие GDDR6.

NVIDIA поставляет партнерам видеокарты, включающие графический процессор и видеопамять, в комплекте, поэтому, когда стоимость памяти растет, у производителей практически нет выбора, кроме как переложить это повышение на покупателей. BenchLife отмечает, что партнеры также сталкиваются с увеличением затрат на кулеры, печатные платы и упаковку в дополнение к росту цен на память, хотя эти вторичные факторы, влияющие на стоимость, описываются как менее значительные, чем связанные с памятью.

Источник: TechPowerUp

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Серия RTX 50 SUPER также затронута указанной проблемой. Ранее сообщалось, что выпуск этих карт приостановлен отчасти из-за стоимости модулей GDDR7 объемом 3 ГБ. По данным источников, каждый из модулей GDDR7 стоит около 60-70 долларов, что примерно в три раза дороже модуля на 2 ГБ, который стоит около 20 долларов. Это значительно увеличивает цену видеокарт серии SUPER, поскольку ожидалось, что RTX 5070 SUPER получит 18 ГБ памяти, а RTX 5070 Ti SUPER и RTX 5080 SUPER — по 24 ГБ памяти GDDR7.

Цены на видеокарты уже выросли на 20-30% по сравнению с тем, что было еще недавно, и этот последний раунд повышения цен на комплекты говорит о том, что проблема будет только усиливаться. Видеокарты предыдущего поколения, использующие GDDR6, были менее затронуты повышением цен, но, похоже, ситуация меняется.