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Poco F9 Ultra и Poco F9 Pro получили новые сертификаты и скоро поступят в продажу
Ожидается, что флагманские смартфоны бренда POCO поступят в продажу в октябре
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Компания Poco работает над серией смартфонов Poco F9. Согласно отчету XimiTime, в базе данных GSMA IMEI появились два устройства серии F9, раскрывающие свои номера моделей и названия. Одновременно с этим, устройства получили сертификацию в нескольких странах, что указывает на скорый глобальный запуск.

В базе данных GSMA IMEI указано, что будущий Poco F9 Pro имеет номер модели 2607APCA5G, а Poco F9 Ultra — номер модели 26077PC53G. Ожидается, что эти устройства будут запущены по всему миру, включая. Хотя Индия является крупным рынком для Poco, маловероятно, что F9 Pro и F9 Ultra появятся там.

Источник: XimiTime

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Помимо появления в базе данных IMEI, оба устройства также появились на индонезийской платформе сертификации SDPPI и сингапурской IMDA. Это произошло раньше, чем ожидалось, учитывая, что Poco F8 Ultra и F8 Pro были замечены на сертификационных платформах IMDA и NBTC в Таиланде в октябре, прежде чем были официально представлены в ноябре.

Ожидается, что серия Redmi K100 дебютирует в Китае в августе. Поскольку Poco F9 Pro и F9 Ultra, как ожидается, будут основаны на смартфонах серии Redmi K100, линейка F9 может появиться на мировом рынке уже в октябре.

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Источник: gizmochina.com
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