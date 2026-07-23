Сфера применения такого оборудования весьма широка.

Хоть при словосочетании «паровой котёл» в воображении обычно и предстаёт некий агрегат на пароходе или паровозе, но в наши дни сфера применения таких установок куда более широкая, и связанная преимущественно с промышленностью. И для обеспечения растущих потребностях в промышленных паровых котлах в городе Фурманове Ивановской области компанией «Брокс» был запущен новый производственный комплекс.

Источник изображения: Фонд развития промышленности.

Инвестиции в данный проект составили свыше 1,6 миллиарда рублей, из которых 718 миллионов рублей были предоставлены в виде льготного займа федеральным Фондом развития промышленности (ФРП).

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На предприятии площадью 10 тысяч квадратных метров планируется ежегодно выпускать до 68 паровых котлов мощностью от 1,9 тысяч кВт до 5,6 тысяч кВт для нужд промышленности.

Как отметили в «Броксе», паровые котлы сейчас широко применяются не только в энергетике, но и в строительстве, в пищевой промышленности, в нефтегазовой и деревообрабатывающей отрасли, а также на целлюлозно-бумажном производстве. Проще говоря, сфера применения паровых котлов всеобъемлюща, и учитывая тренд на индустриализацию в России, вполне естественно, что потребность в такой продукции растёт.