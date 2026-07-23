Xiaomi опубликовала информацию об интерьере своего нового внедорожника SkyNomad N90. Модель получила семиместную компоновку 2+2+3 с вращающимися передними креслами.

Компания Xiaomi раскрыла детали салона внедорожника SkyNomad N90. Внутреннее пространство построено по концепции "жилой комнаты" с трансформируемыми креслами и сдвижным потолочным экраном.

Изображение: CarNewsChina

Вместо популярной сейчас среди больших семейных внедорожников шестиместной схемы 2+2+2 Xiaomi выбрала семиместную компоновку 2+2+3. Глава компании Лэй Цзюнь отметил, что такая рассадка подходит для поездок с двумя детьми, бабушками и дедушками или для деловых встреч — аналогично минивэнам типа Buick GL8.

Изображение: CarNewsChina

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Габариты автомобиля составляют 5285 мм в длину, 1998 мм в ширину и 1825 мм в высоту при колесной базе 3080 мм. Передние кресла можно разворачивать на 180 градусов. Второй ряд оснащен нуль-гравитационными креслами. В салоне установлен потолочный дисплей, который двигается вперед и назад. Для третьего ряда предлагается планшет, также доступен проекционный комплект.

Изображение: CarNewsChina

В основе внедорожника — гибридная система с 1.5-литровым двигателем-генератором мощностью 112 кВт и двумя электромоторами суммарной отдачей 310 кВт. Аккумулятор емкостью 76 кВт·ч обеспечивает запас хода на электротяге до 370 км. Максимальная скорость ограничена 190 км/ч.

Изображение: CarNewsChina

Изображение: CarNewsChina

Изображение: CarNewsChina

Изображение: CarNewsChina

Изображение: CarNewsChina