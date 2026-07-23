Флагманская конфигурация с 24-ядерным процессором и RTX 5090.

Компания MSI выпустила юбилейный флагманский ноутбук Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic в честь своего 40-летия, сообщает VideoCardz.com. Ноутбук появился на нескольких зарубежных торговых площадках, в США цена составляет 6999,99 $, а в Германии ноутбук продаётся за 7799 €.

Источник изображения: MSI

Ноутбук оснащается процессором Intel Core Ultra 9 290HX Plus, оперативной памятью DDR5 суммарным объёмом 96 ГБ, дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop и двумя SSD-накопителями объёмом 2 и 4 ТБ с поддержкой PCIe Gen5 и Gen4 соответственно.

Источник изображения: MSI (отредактировано VideoCardz.com)

реклама

Используется 18-дюймовый дисплей с подсветкой MiniLED, разрешением 3840 × 2400 пикселей и максимальной частотой обновления 120 Гц. Дисплей сертифицирован VESA DisplayHDR 1000. В числе прочего отмечается наличие двух портов Thunderbolt 5, видеовыхода HDMI 2.1, Wi-Fi 7 и аккумулятора ёмкостью 99,9 Вт·ч.

Юбилейная версия ноутбука получила уникальное оформление с изображением дракона на фоне звёздного неба, логотипом MSI 40th Anniversary и прочими тематическими деталями, например, надпись Έκδοση Δράκου в переводе с греческого означает «издание дракона». Кроме ноутбука в комплект входит дополнительная атрибутика, игровая мышь и коврик, ключ для активации игры LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight. Комплектация может отличаться в зависимости от региона продажи.