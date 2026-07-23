Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
molexandr
Юбилейный ноутбук MSI Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic стал доступен в США по цене 7000 $
Флагманская конфигурация с 24-ядерным процессором и RTX 5090.
реклама

Компания MSI выпустила юбилейный флагманский ноутбук Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic в честь своего 40-летия, сообщает VideoCardz.com. Ноутбук появился на нескольких зарубежных торговых площадках, в США цена составляет 6999,99 $, а в Германии ноутбук продаётся за 7799 €.

Источник изображения: MSI

Ноутбук оснащается процессором Intel Core Ultra 9 290HX Plus, оперативной памятью DDR5 суммарным объёмом 96 ГБ, дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop и двумя SSD-накопителями объёмом 2 и 4 ТБ с поддержкой PCIe Gen5 и Gen4 соответственно.

Источник изображения: MSI (отредактировано VideoCardz.com)

реклама

Используется 18-дюймовый дисплей с подсветкой MiniLED, разрешением 3840 × 2400 пикселей и максимальной частотой обновления 120 Гц. Дисплей сертифицирован VESA DisplayHDR 1000. В числе прочего отмечается наличие двух портов Thunderbolt 5, видеовыхода HDMI 2.1, Wi-Fi 7 и аккумулятора ёмкостью 99,9 Вт·ч.

Юбилейная версия ноутбука получила уникальное оформление с изображением дракона на фоне звёздного неба, логотипом MSI 40th Anniversary и прочими тематическими деталями, например, надпись Έκδοση Δράκου в переводе с греческого означает «издание дракона». Кроме ноутбука в комплект входит дополнительная атрибутика, игровая мышь и коврик, ключ для активации игры LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight. Комплектация может отличаться в зависимости от региона продажи.

#msi #ноутбуки
Источник: videocardz.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Энтузиаст сравнил Ryzen 7 5800X3D и Ryzen 7 7800X3D в паре с RTX 5080 в популярных играх
HyperOS 4 от Xiaomi получит масштабный редизайн
Ростех начал поставки модульных укрытий «КУБ-М» для защиты персонала промобъектов
Casio готовит компактные хронографы Edifice с сапфировым стеклом
Реставрационные работы привели к обнаружению михраба рядом с гробницей Кира Великого в Пасаргаде
На Плутоне и спутнике Сатурна Титане обнаружили неизвестную молекулу
NVIDIA сообщила о прогрессе в предоставлении клиентам новой архитектуры Vera Rubin
Анонсирована гоночная аркада на выживание Wreckreation 2
Наталья Касперская: IT-специальности меняются под воздействием ИИ
В США продают редкую Lada Signet с автоматом General Motors за 14 тысяч долларов
Новая Lada Niva Legend встала на конвейер с более мощным двигателем и оцинкованным кузовом
Huawei вслед за Samsung стремится стать производителем собственных процессоров и памяти
SK hynix прогнозирует в 2027 году самый масштабный за всю историю дефицит памяти
Глобальная версия Redmi Note 17 Pro Max начала проходить сертификацию
ChatGPT в ходе испытаний вышел из-под контроля и взломал другую компанию
РБК: переписка пользователей с моделью DeepSeek оказалась в открытом доступе
«Спутникс» увеличила скорость передачи данных с наноспутников в десять раз — до 100 Мбит/с
Павел Дуров анонсировал в Telegram криптокошелёк с транзакциями без комиссии
NVIDIA Vera включает 88 ядер Olympus, 176 потоков и поддерживает LPDDR5X со скоростью 1,2 ТБ/с
RTX Spark N1X получит конфигурации с 6144 или 5120 ядрами CUDA

Популярные статьи

«Джек Райан: Призрачная война», «Железное легкое»: краткий обзор новых фильмов
Петер Стормаре — шведский король малых ролей
Топ‑10 игр из 2010-х, которые и в 2026 году дают фору современным блокбастерам
Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce RTX 3070 TUF Gaming OC Edition 8GB GDDR6
Кино против реальности — популярные мифы о выживании из фильмов, которые не работают в жизни
Проблемы зависимостей в Linux: как я спас OBS Studio с помощью Installer-SH
#NoDiscNoBuy против Sony – Xbox Game Pass и Epic Games Store могут появится на PlayStation 6
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter