Электрокары Tesla выделяются своими скрытыми ручками, но это не про безопасность

Национальное управление безопасностью дорожного движения США (NHTSA) начало разработку новых федеральных требований к автомобильным дверным системам после серии инцидентов, в которых водители и пассажиры не смогли быстро покинуть автомобили с электронными дверными ручками. Об этом сообщает издание TechCrunch. Источник изображения: ChatGPTПоводом для инициативы стали многочисленные случаи, включая аварии, когда люди оказывались заблокированными внутри машин из-за отказа электропитания. Особое внимание регуляторов привлекли скрытые выдвижные ручки, ставшие визитной карточкой автомобилей Tesla и впоследствии получившие широкое распространение у других автопроизводителей.

NHTSA решила разработать единый федеральный стандарт, который обяжет производителей оснащать автомобили надёжной и интуитивно понятной системой аварийного открытия дверей. Если новые правила будут утверждены, они распространятся на все новые автомобили, продаваемые на американском рынке.

Возможное ужесточение требований способно повлиять на конструкцию будущих моделей Tesla и других производителей электромобилей, использующих аналогичные скрытые электронные ручки. Регулятор подчёркивает, что в экстренной ситуации механический способ открытия дверей должен быть очевидным и доступным даже при полном отключении электроники автомобиля.

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Примечательно, что аналогичные правила уже были приняты в Китае. При этом вступают в силу они только с 1 января 2027 года с двухлетним переходным периодом для ранее сертифицированных моделей. В такой ситуации Tesla, очевидно, придётся подстраиваться, ведь речь идёт о двух крупнейших рынках.