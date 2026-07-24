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Археологи рассказали о результатах изучения находок возрастом 1400 лет из монгольской гробницы
В 2008 году в гробнице тюркского периода нашли лук и инструмент с руническими надписями
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В 2008 году в отдалённой скальной гробнице на западе Монголии нашли два хорошо сохранившихся предмета раннесредневековой степи. Это были составной лук с сердцевиной из древесины персика и струнный инструмент с головкой в виде головы лошади, содержащий древнетюркские рунические надписи.

Изображение: Törbat et al., 2009

Автором открытия стал местный пастух, который заметил скрытую пещеру. 26 июня того же года к раскопкам приступили археологи. Внутри пещеры нашли скелет мужчины возрастом около 20–25 лет, а также снаряжение для верховой езды, пластины доспехов, фрагменты шёлка, детали ремня, нож, стрелы и музыкальный инструмент.

Изображение: Onegina, 2026

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Лук оказался одним из старейших найденных в Монголии образцов в хорошем состоянии. Он сделан из нескольких материалов, выбранных по их механическим свойствам. Лук был усилен рогом горных козлов и диких быков, а сухожилия животных и клей на основе рыбы помогали скреплять его слоистую структуру. Берёзовая кора и кожа защищали его от влаги и износа. В колчане было 23 деревянных древка стрел и 20 железных наконечников разной формы.

Изображение: Törbat et al., 2009

Музыкальный инструмент был изготовлен в форме ложки, с удлинённым корпусом и грифом, образующими единую структуру. Корпус был идентифицирован как берёза, а дека и бридж были вырезаны из ивы. На грифе была вырезана последовательность из 12 древнетюркских рунических символов. На нижней стороне инструмента изображена сцена охоты.

Изображение: Törbat et al., 2009

Лук и стрелы свидетельствуют о техническом совершенстве изготовления составного оружия тюркского периода. Музыкальный инструмент принёс с собой сочетание музыки, рунического письма и резных изображений охоты. Эти два предмета показывают, что военные технологии и музыкальная традиция существовали бок о бок в одном обществе в восточно-евразийской степи между VI и VIII веками.

#история #археология #раскопки #монголия
Источник: arkeonews.net
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