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Global_Chronicles
Первый спутник найденный за пределами Солнечной системы ставит под сомнение определения планет и лун
Астрономы подтвердили обнаружение первого спутника за пределами Солнечной системы. Объект массой с Юпитер вращается вокруг коричневого карлика, который сам обращается вокруг красного карлика на расстоянии 70 световых лет от Земли.
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Кажется, что разделение на звезды, планеты и луны очевидно: звезды светят сами, планеты вращаются вокруг звезд, а луны — вокруг планет. Но чем больше астрономы узнают о других мирах, тем сложнее становится эта простая схема. Самая известная проблема такого рода — статус Плутона, который Международный астрономический союз лишил звания планеты из-за того, что он не расчистил свою орбиту от других объектов. Однако это решение породило новые вопросы. Если Плутон — не планета, то как называть его спутник Харон? А наша Луна по размеру больше Плутона — может, тогда и ее стоит считать карликовой планетой? Все эти споры касались тел внутри Солнечной системы, но теперь ученые столкнулись с похожей дилеммой при изучении далекой звездной системы.

Изображение: ESO/M. Kornmesser

Звезда CD-35 2722 находится на расстоянии 70 световых лет в созвездии Живописца. Это красный карлик — холодная и тусклая звезда, которую нельзя увидеть невооруженным глазом. Однако спектральные наблюдения показали, что звезда регулярно колеблется. По этим колебаниям астрономы вычислили массу невидимого компаньона: она составляет от 29 до 38 масс Юпитера. Объект с такой массой нельзя назвать ни планетой, ни звездой. Это коричневый карлик — переходный тип небесных тел. Они массивнее планет (минимальная масса коричневого карлика — около 13 масс Юпитера), но легче звезд: чтобы запустить в недрах термоядерную реакцию и стать полноценной звездой, нужно набрать как минимум 90 масс Юпитера. При этом коричневые карлики достаточно горячие, чтобы сливать ядра дейтерия, поэтому их нельзя считать обычными планетами.

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Обнаруженный коричневый карлик получил обозначение CD-35 2722b. Его удалось сфотографировать напрямую с помощью Очень большого телескопа (VLT) Европейской южной обсерватории в Чили. Но самое интересное выяснилось позже, когда ученые проанализировали спектр самого коричневого карлика. Оказалось, что он тоже испытывает колебания. Расчеты показали, что вокруг него вращается объект массой примерно с Юпитер. Это и есть первый подтвержденный экзоспутник — то есть спутник за пределами Солнечной системы.

Открытие ставит перед астрономами сложные вопросы. Как называть такой объект? Формально это спутник, но по размеру он сравним с планетой-гигантом. Если вокруг коричневого карлика вращается тело размером с Юпитер, можно ли считать его просто луной? Или это уже двойная система, состоящая из двух планетоподобных объектов? Ученые отмечают, что подобные миры, скорее всего, не редкость. Вокруг коричневых карликов может существовать множество тел размером с планеты. Более того, некоторые из них могут находиться в зоне, где возможно существование жидкой воды. И тогда вопрос о том, считать ли такой объект луной, планетой или чем-то совсем новым, станет еще более острым. Одно ясно: найденный экзоспутник — лишь первый из множества подобных миров, которые предстоит обнаружить.

#космос #астрономия #планеты #коричневый карлик #луны #cd-35 2722 #экзоспутник
Источник: universetoday.com
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