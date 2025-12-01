Начало поставок запланировано на середину 2028 года.

Федеральное управление по оборудованию, информационным технологиям и поддержке (BAAINBw) заключило новый контракт с консорциумом PSM GmbH (Projekt System & Management) на поставку для бундесвера боевых машин пехоты. Об этом сообщает Defence24.

Модернизированная БМП Puma. Фото: Бундесвер / Марко Дороу

Согласно опубликованным данным, подписанное соглашение предусматривает производство для нужд немецкой армии 200 гусеничных БМП Puma S1. Стоимость контракта составляет 4,2 миллиарда евро. Таким образом, при помощи нехитрых математических вычислений можно установить, что каждая такая боевая машина обойдётся бюджету Германии в 21 миллион евро. Это дороже, чем стоимость самого современного западного боевого танка [прим.]. Поставка первых из заказанных БМП запланирована на середину 2028 года. В соответствии с подписанным контрактом помимо самих боевых машин будут поставлены дополнительные комплекты навесной брони к ним.

Согласно данным Defence24, в середине 2026 года также планируется внесение поправок в контракт на производство боевых машин Puma S2. Поправки предусматривают замену устаревших элементов конструкции и внедрение новых решений, таких как система противодействия беспилотникам. Она аналогична той, что интегрирована в колёсные боевые машины пехоты Szakal.

Defence24 отмечает, что помимо нового заказа, в 2023-2024 годах BAAINBw заказало модернизацию 297 боевых машин пехоты Puma первоначальной серийной версии до стандарта S1. Модернизация этих машин запланирована на 2029 год и предусматривает установку новых камер высокого разрешения, пусковых установок противотанковых управляемых ракет MELLS и цифровых средств связи.