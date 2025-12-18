Зарубежное издание ссылается на данные китайской авиастроительной корпорации Chengdu Aircraft

Китайская авиастроительная компания Chengdu Aircraft Corporation подтвердила проведение лётных испытаний двух известных сверхтяжелых истребителей шестого поколения дальнего радиуса действия в едином строю, поскольку программа самолётов нового типа приближается к годовщине своей презентации. Об этом сообщает популярный на Западе военно-аналитический ресурс Military Watch Magazine (MWM).

Китайский истребитель шестого поколения. Источник изображения: militarywatchmagazine.com

Согласно данным издания, первый прототип тяжёлого дальнего истребителя шестого поколения был впервые представлен 26 декабря 2024 года. Спустя несколько часов были опубликованы кадры прототипа более лёгкого истребителя шестого поколения, разработанного компанией Shenyang Aircraft Corporation. Лётные испытания второго прототипа нового тяжёлого истребителя от Chengdu Aircraft Corporation были подтверждены 28 октября текущего года. В отличие от первой машины новый самолёт имеет заметные отличия, в том числе и новые плоские сопла двигателей, которые, вероятно, обеспечивают управление вектором тяги.

MWM отмечает, что тяжёлый истребитель шестого поколения фирмы Chengdu Aircraft Corporation является одной из самых новаторских разработок в авиастроении за последние полвека. Хотя уже стоящий на вооружении ВВС НОАК малозаметный самолёт пятого поколения J-20 по своей дальности полёта превосходит все истребители западного мира, ожидается, что боевой радиус новой китайской машины станет совершенно уникальным и превысит 4000 километров.

Предполагается, что большие габариты нового самолёта позволят разместить радар большего размера и нести большую полезную нагрузку. При этом именно радар имеет решающее значение при проведении операций на больших расстояниях над океанскими водами, где истребителю, как ожидается, будет не хватать поддержки со стороны самолётов дальнего радиолокационного предупреждения, таких как KJ-500. Эксперты MWM отмечают, что новый китайский истребитель выделяется наличием трёх двигателей. При этом конструкция центральной силовой установки отличается от двух других.

В начале июля текущего года появилось новое изображение дальнего китайского истребителя шестого поколения. Фото позволяет разглядеть три открытых нижних отсека вооружения. По версии MWM, боевая нагрузка нового самолёта, вероятно, в несколько раз превышает таковую по сравнению с малозаметными истребителями J-20 и F-35. Помимо широкого спектра баллистических и крылатых ракет, которые, как ожидается, будут интегрированы в комплекс вооружения самолёт, большие отсеки вооружения также позволят ему нести крупногабаритные ракеты класса "воздух-воздух", такие как PL-17, способные поражать цели на дальности около 500 километров.

Появление на вооружении ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) одного из самых малозаметных боевых самолётов в мире, способного летать на тысячи километров над акваторией Тихого океана и обладающего возможностями ведения боя на чрезвычайно больших дальностях, может изменить правила геополитической игры как для Китая, так и для Запада во всём регионе. Американский и союзные флоты истребителей станут крайне уязвимыми, поскольку воздушные заправщики, самолёты ДРЛО и другие вспомогательные самолёты окажутся в крайне невыгодном положении.