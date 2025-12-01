Вероятно, Киев категорически отказался выводить войска с Донбасса.

В последний день осени на территории США, во Флориде, прошли переговоры американской и украинской делегаций, касающиеся мирного урегулирования конфликта на Украине согласно плану, предложенном администрацией Трампа. Американскую сторону представляли госсекретарь Марк Рубио, специальный посланник Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. Со стороны Киева делегацию возглавлял секретарь СНБО Украины Рустем Умеров.

Переговоры делегаций во Флориде. Фото: AFP / CHANDAN KHANNA

После переговоров, продолжавшихся несколько часов, глава госдепа США Марк Рубио заявил, что он были "очень продуктивными". Однако, как выяснилось, они не были гладкими. Проблема в том, что Украина и США не смогли согласовать вопросы гарантий безопасности для Киева. Об этом сообщает ежедневная американская деловая газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Кроме того, также обсуждались возможность проведения выборов на Украине и вопрос обмена территориями между Россией и Украиной. Эти вопросы тоже остались нерешёнными. Вероятно, проблема в том, что Киев категорически не готов идти на уступки, а сам Зеленский опасается за свою власть.

Примечательно, что переговоры между американской и украинской делегацией проходили не в каком-либо государственном учреждении США, что было бы логичным, а в личном гольф-клубе Стива Уиткоффа Shell Bay.