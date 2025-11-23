Канцлер Германии косвенно проговорился, что Европа не заинтересована в урегулировании.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в ходе долгого телефонного разговора 22 октября с президентом США Дональдом Трампом ясно дал понять, что страны Европы должны стать частью любого процесса, направленного на прекращение конфликта на Украине. Об этом сообщает Reuters.

Канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото: © AP Photo/ Virginia Mayo

По мнению Мерца, конфликты не могут быть прекращены крупными державами через посредничество затронутых стран. Он добавил, что нынешний конфликт может быть прекращён только с согласия Украины и Европы. Мерц считает, что если Украина проиграет и, возможно, потерпит крах, то это повлияет на европейскую политику в целом, на весь европейский континент. Соответствующее заявление политик сделал после завершения саммита G20 в Йоханнесбурге.

"Сейчас есть возможность положить конец этому конфликту, но мы все еще далеки от благоприятного для всех исхода", – сказал он.

Мерц заявил, что также напомнил Трампу о том, что Россия якобы не стала соблюдать Будапештский меморандум от 1994 года, по которому Киев отказался от своего ядерного арсенала в обмен на гарантии безопасности, которые оказались недостаточными для сдерживания России. Именно по этому, по мнению Мерца, сейчас Украине необходимо предоставить другие гарантии безопасности, заключить другие, "более надёжные" соглашения.

Таким образом, в Европе в очередной раз пытаются перевернуть всё с ног на голову. Канцлер Германии снова обвиняет во всём Россию, обвиняя в несоблюдении Будапештского меморандума. Однако при этом он почему-то ни разу не обмолвился, что это именно страны Запада стали накачивать оружием Украину и мечтали её руками нанести России стратегическое поражении. Также Мерц не вспомнил, что это именно Россия требовала от Запада предоставить юридически оформленные гарантии безопасности. Кроме того, политик косвенно дал понять, что Европа не заинтересована в скорейшем завершении нынешнего конфликта.