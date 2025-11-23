В штате Техас 21 ноября произошла авария первой ступени ракеты космического корабля Starship от компании SpaceX.

В штате Техас 21 ноября в предрассветных сумерках произошла авария первой ступени ракеты для модернизированной версии космического корабля Starship от компании SpaceX миллиардера Илона Маска (Elon Reeve Musk). Об этом сообщает Reuters.

Иллюстративное фото: Reuters

Заявлено, что инцидент может осложнить усилия SpaceX по доказательству возможностей космического корабля посадки на Луну в интересах NASA.

По данным Reuters, ранее, в четверг 20 ноября, SpaceX доставила модернизированный ускоритель Super Heavy, выполненный из нержавеющей стали на испытательную площадку на ракетно-космической базе Starbase. При этом было заявлено, что фирма намерена проверить модернизированные топливные системы и прочность всей конструкции.

В ходе испытаний в 4 часа утра по центральному времени кадры видеотрансляции группы LabPadre зафиксировали, как ускоритель внезапно деформировался и "выпустил из своих обломков облако газа" [цитата по Reuters, прим.],что является свидетельством разрушения корпуса ускорителя в результате взрыва.

В своём заявлении компания SpaceX признала "аномалию во время испытания газовой системы под давлением" и сообщила, что пострадавших нет. Согласно данных фирмы, инцидент произошёл до начала испытаний прочности конструкции ускорителя. Также заявлено, что специалистам фирмы необходимо время для установления причин инцидента.

Reuters сообщает, что Компания SpaceX надеялась запустить ускоритель вместе со второй ступенью – космическим аппаратом Starship (не был задействован в последних испытаниях), в начале следующего года в рамках 12-го демонстрационного полета Starship. Пятничная авария, скорее всего, помешает достижению этой цели.

По данным агентства, компания SpaceX столкнулась с давлением со стороны со стороны NASA. Американское космическое агентство вынуждает фирму ускорить программу разработки космического корабля Starship для вывода на новый этап испытаний, включающий тестирование функций, связанных с будущими посадками на поверхность Луны.

Отмечено, что в настоящее время космический корабль Starship является центральным компонентом лунной программы США. Штаты стремятся к тому, чтобы осуществить высадку на Луне раньше, чем это сделает Китай (примерно в 2030 году). Таким образом, американцы "впервые" с 1972 года хотят доставить людей на Луну.

Ракета-носитель (первая ступень), с которой произошёл недавний инцидент, была первой из линейки Starship V3 – модификации ракеты, которая, по словам SpaceX, оснащена целым рядом новых конструкций и функций, связанных с лунной программой.

SpaceX известна своим быстрым производством нескольких модификаций ускорителей в рамках своей капиталоёмкой концепции испытаний до отказа при разработке ракет. Однако пока не ясно, есть ли у компании ещё один ускоритель V3, с которым можно было бы возобновить испытания, и на сколько месяцев последняя авария может отсрочить программу Starship.

Reuters отмечает, что три из пяти лётных испытаний в текущем году "столкнулись со сложными и взрывоопасными проблемами", прежде чем SpaceX восстановила "устойчивый ход разработки". Инциденты сделали год непростым для компании. Крайний полёт Starship в октябре стал последним испытанием перед тем, как SpaceX перешла к созданию версии ускорителя V3, которую компания надеется запустить в феврале 2026 года.