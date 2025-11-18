Самолёты уже заступили на боевое дежурство.

Вадим Бадеха, генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) в эфире Первого канала сообщил, что первые два истребителя пятого поколения Су-57Э уже переданы зарубежному заказчику.

"Первые два самолета зарубежный наш заказчик уже получил", – сказал Бадеха.

Истребитель Су-57. Фото: Ростех

Со слов руководителя ОАК, переданные машины, уже приступили к несению боевого дежурства, а сам заказчик доволен. При этом что за страна является приобретателем российских самолётов, не уточняется. Можно лишь предположить, что это Алжир. Эта страна имеет достаточно современные ВВС и традиционно приобретает российское вооружение. Кроме того, власти Алжира предпочитают не разглашать процедуры приобретения военной техники до их завершения. То есть заявляют о них постфактум.

Ещё в ноябре 2024 года компания "Рособоронэкспорт" опубликовала информацию о подписании первых контрактов о поставке Су-57Э за рубеж, однако и тогда страны-покупатели не раскрывались.

В настоящее время истребитель Су-57Э демонстрируется на международной аэрокосмической выставке Dubai Airshow 2025, где в очередной раз произвёл настоящий фурор. В качестве демонстрационной машины выступает восьмой лётный прототип истребителя Су-57 – самолёт Т-50-9 с бортовым номером "509" синий. В ходе показательного полёта впервые были показаны внутренние отсеки вооружения истребителя. Кроме того, на авиашоу представлен и макет Су-57Э c новейшими двигателями АЛ-51Ф1, оснащённых плоскими соплами.

Как заявил глава Ростеха Сергей Чемезов, российский Су-57 выгодно отличается от своих зарубежных конкурентов, поскольку уже проверен в боях и может эффективно действовать против продвинутых систем РЭБ и ПВО.