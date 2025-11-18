Традиционно в виноватые снова назначают Россию, хоть и завуалированно. Однако никаких доказательств в очередной раз не предоставлено.

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал подрыв железнодорожного пути, ведущего на Украину "беспрецедентным актом саботажа". Политик пообещал поймать виновных в инциденте, который мог бы завершится трагедией. Об этом сообщает Reuters.

Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: © AP Photo / Chancellery of the Prime Minister of Poland

Информационное агентство пишет, что подрыв на железнодорожной ветке Варшава­–Люблин, соединяющей столицу Польши с украинской границей, якобы стал продолжением череды поджогов, актов саботажа и серии кибератак как в самой Польше, так и в других европейских странах, после начала конфликта на Украине.

Reuters сообщает, что ранее официальная Варшава уже возлагала всю ответственность на Россию, неоднократно заявляя о том, что Польша стала одной из главных "целей" Москвы, поскольку является перевалочным пунктом для доставки военной помощи Украине. В свою очередь, Москва неоднократно отрицала свою причастность к диверсиям.

По данным Reuters, четыре министра правительства Польши в ходе пресс-конференции сообщили, что был подтверждён один "весьма вероятный" акт саботажа, под которым подразумевается другой инцидент, в результате которого было прервано железнодорожное сообщение.

Как пишет Reuters, местная полиция [польская, прим.] проинформировала о том, что машинист сообщил о повреждении железнодорожного пути. Однако власти не смогли сразу подтвердить, что это был результат саботажа.

"Этот маршрут также используется для переброски оружия на Украину. К счастью, обошлось без трагедии, но юридические последствия очень серьёзны", – заявил Туск в своём видеообращении.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш проинформировал, что военные инспектируют участок железной дороги протяжённостью 120 километров, ведущий к границе с Украиной. Министр внутренних дел Марцин Кирвински заявил, что на месте инцидента собрано "множество улик", которые позволят быстро установить личности преступников. Министр инфраструктуры Польши сообщил, что по поврежденному маршруту, проходящему через город Люблин, ежедневно курсируют 115 поездов.