Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Премьер Польши назвал повреждение железнодорожных путей беспрецедентным актом саботажа
Традиционно в виноватые снова назначают Россию, хоть и завуалированно. Однако никаких доказательств в очередной раз не предоставлено.

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал подрыв железнодорожного пути, ведущего на Украину "беспрецедентным актом саботажа". Политик пообещал поймать виновных в инциденте, который мог бы завершится трагедией. Об этом сообщает Reuters.

Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: © AP Photo / Chancellery of the Prime Minister of Poland

Информационное агентство пишет, что подрыв на железнодорожной ветке Варшава­–Люблин, соединяющей столицу Польши с украинской границей, якобы стал продолжением череды поджогов, актов саботажа и серии кибератак как в самой Польше, так и в других европейских странах, после начала конфликта на Украине.

Reuters сообщает, что ранее официальная Варшава уже возлагала всю ответственность на Россию, неоднократно заявляя о том, что Польша стала одной из главных "целей" Москвы, поскольку является перевалочным пунктом для доставки военной помощи Украине. В свою очередь, Москва неоднократно отрицала свою причастность к диверсиям.

По данным Reuters, четыре министра правительства Польши в ходе пресс-конференции сообщили, что был подтверждён один "весьма вероятный" акт саботажа, под которым подразумевается другой инцидент, в результате которого было прервано железнодорожное сообщение.

Как пишет Reuters, местная полиция [польская, прим.] проинформировала о том, что машинист сообщил о повреждении железнодорожного пути. Однако власти не смогли сразу подтвердить, что это был результат саботажа.

"Этот маршрут также используется для переброски оружия на Украину. К счастью, обошлось без трагедии, но юридические последствия очень серьёзны", – заявил Туск в своём видеообращении.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш проинформировал, что военные инспектируют участок железной дороги протяжённостью 120 километров, ведущий к границе с Украиной. Министр внутренних дел Марцин Кирвински заявил, что на месте инцидента собрано "множество улик", которые позволят быстро установить личности преступников. Министр инфраструктуры Польши сообщил, что по поврежденному маршруту, проходящему через город Люблин, ежедневно курсируют 115 поездов.

#новости #украина #европа #польша #туск #косиняк-камыш
1
Показать комментарии (1)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В ходе строительства железнодорожного туннеля в Швеции обнаружены шесть средневековых кораблей
+
Эксперт отметил превосходство F-16 над Rafale благодаря мастерству пилотов американского истребителя
1
С корпуса iPhone 17 Pro Max начала стираться краска после очистки обычной влажной салфеткой
5
Новый отель в Дубае высотой 377 метров стал самым высоким на планете
+
GeForce RTX 5080 не смогла обеспечить приемлемого fps в Max Payne 2 RTX Remix без генерации кадров
4
В Минске строится рекордный по высоте и этажности небоскрёб Беларуси
+
Каспийское море может повторить судьбу Арала
3
Раскрыты спецификации процессоров Intel Core Ultra 290K, 270K и 250K Plus
12
Колумбия закупит у Швеции 17 истребителей Gripen E/F за €3,1 млрд
1
Польша и Эстония планируют ежегодно производить до 10 тысяч ракет-перехватчиков Mark 1
2
В США завершилась трёхмесячная забастовка рабочих на заводе Boeing
+
Разведывательные возможности B-21 могут привести к увеличению численности его парка
+
The War Zone: Израиль модернизовал ракеты AIM-9M Sidewinder для борьбы с БПЛА Shahed-136
+
NVIDIA разыгрывает видеокарту GeForce RTX 5090 DOOM: The Dark Ages
+
Анализ 2,6 миллиона галактик свидетельствует об остывании Вселенной
1
В Госдуме отказались регулировать скидки маркетплейсов
1
Стало известно, куда россияне хотят всей семьей уехать от зимних холодов
2
Microsoft заблокировала способ обходной активации Windows KMS38
1
В Tech YES City сравнили процессоры Ryzen 7 7800X3D и Ryzen 7 9800X3D в динамичных шутерах
1
Китай создает крупнейшее в мире атомное грузовое судно
7

Популярные статьи

«Fallout 4: Anniversary Edition» — пример отношения игровых студий к потребителю (обзор игры)
4
«Поезд на Юму», «Быстрый и мертвый», «Аппалуза»: краткий обзор вестернов
3
Рекордно высокие цены на ОЗУ осенью 2025 года — как грамотно сэкономить на ее покупке в игровой ПК
12
S3 Trio3D/2X и попытка в 3D ускорение, а не замедление
50
ТОП 2 сервисов для оплаты криптой в магазинах РФ по СБП
3
Оцениваем Steam Machine — сколько может стоить устройство от Valve
4
Обзор Holoswim 2 Go: «умные» очки для плавания
+

Сейчас обсуждают

козлина
01:00
ну хтобы сомневался... Пшечка-курва, обязательно на злых русских всё свалит. Наверняка это были Петров и Баширов, которым сам лично Путин давал указания
Государства Евросоюза собрались создать «коридор мобильности» для ускорения развёртывания сил НАТО
Никита Абсалямов
00:53
Ну с этой S3 Trio3D толку нет мучатся, надо тестовый стенд под 1 пень собирать + win95, и процессора лучше 2 с ммх и без него. Ну и ко всему этому S3 Virge искать, у меня вот есть две, но обе глючат н...
S3 Trio3D/2X и попытка в 3D ускорение, а не замедление
Никита Абсалямов
00:50
Ну у меня в детстве на Voodoo 1 точно работало.
S3 Trio3D/2X и попытка в 3D ускорение, а не замедление
VRoman
00:38
Очень рад, что процессоры основанные на прежних кристаллах не назвали 300й линейкой. Хотя бы названия не стали взвинчивать чтобы представлять эти процессоры в виде чего-то нового из-за 100 МГц буста и...
Intel Core Ultra 7 270K Plus и Ultra 5 250K Plus семейства Arrow Lake Refresh получат больше ядер
Valerij Zviozdkin
00:28
Дон волга подземный водовод 76 км.Глобальное потепление наводит на такие мысли,извините.
Стало известно, куда россияне хотят всей семьей уехать от зимних холодов
Valerij Zviozdkin
00:27
Дон Волга подземный водовод 76 км и ничего не мелеет:(
Стало известно, куда россияне хотят всей семьей уехать от зимних холодов
Valerij Zviozdkin
00:24
Ядерные контейнеровозы,танкеры,газовозы,нии суда.это умно.
Китай создает крупнейшее в мире атомное грузовое судно
HP91
00:02
Это не поколение z , а жертвы ЕГЭ 😂
В России набирает популярность тренд на «микропенсии» среди поколения Z
lighteon
23:55
Если я правильно помню, то не один из вариантов так и не стартанул на Voodoo 1 нормально, а там все плюс/минус идентично. Но это с оригинальными драйверами, кастомные я так и не попробовал
S3 Trio3D/2X и попытка в 3D ускорение, а не замедление
lighteon
23:52
Есть в наличии на жёстком, пришлось патчером от DeGe фиксить для запуска на Pentium 4, но S3D версия не завелась, как и Croc тоже не видит S3D на S3 Trio3D/2X и это далеко не весь список попыток сдела...
S3 Trio3D/2X и попытка в 3D ускорение, а не замедление
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter