Париж хочет, чтобы страны Большой семёрки разделили финансовый риск от такого шага

Страны коллективного Запада продолжают оказывать Украине всевозможную поддержку. Но в силу того, что эта помощь является довольно затратной, в странах Европы продолжают думать над тем, где ещё взять деньги. Один из предложенных вариантов заключается в предоставлении Киеву так называемого «репарационного» кредита за счёт замороженных российских активов. Но даже в ЕС вполне обоснованно высказывают сомнения в том, что Украина этот кредит вернёт.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. Фото: © AP Photo / Aurelien Morissard

На эту тему высказался глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в интервью France Info, передаёт РИА «Новости».

«У нас есть определённые условия по этому кредиту. Важно, чтобы партнёры по Группе семи [G7, прим.] разделили с нами финансовый риск, поскольку нет гарантии, что этот кредит будет возвращён», – заявил Барро.

При этом политик подчеркнул, что предоставление Киеву кредита не должно выглядеть как конфискация российских активов, поскольку это может привести к юридическим проблемам.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила предоставить Киеву так называемый «репарационный» кредит. Предполагается, что Киев погасит этот кредит только после того, как Москва компенсирует ущерб, нанесённый в ходе конфликта. Многие европейские страны, включая Францию, поддержали эту идею. Однако в Вашингтоне предупреждают о возможных непредвиденных последствиях такого шага.

Бельгия решительно против этой идеи. Дело в том, что значительная часть замороженных российских активов хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. В Брюсселе опасаются, что предоставление такого кредита может негативно сказаться на экономике Бельгии из-за возможных ответных действий со стороны Москвы, а также подорвать доверие к Euroclear как к депозитарию в целом.