На Западе стали признавать, что российский истребитель является лучшим массовым боевым самолётом в мире. Это они ещё про Су-57 не знают.

На Западе всегда традиционно пристально следили за современным российским оружием и его поставками в войска. За последние три с половиной года этот интерес кратно возрос по вполне объяснимым причинам. От экспертов профильного ресурса Military Watch Magazine (MWM) не укрылся факт передачи Воздушно-космическим силам России очередной партии новых многофункциональных истребителей Су-35С поколения 4++.

Истребитель Су-35С. Фото: Ростех

Как сообщает издание, ВКС РФ получили новую партию истребителей данного типа после наращивания темпов производства, направленного на расширение парка этих машин. Последняя поставка является шестой в текущем году. Предыдущие партии Су-35 были переданы в войска в марте, мае, июне, августе и сентябре. В 2024 году сообщалось о поставках только четырёх партий самолётов. Поэтому есть большая вероятность, что до конца 2025 года будут осуществлены дополнительные поставки Су-35С.

Особо отмечено, что сообщение о передаче ВКС РФ очередной партии самолётов совпало по времени с прибытием пилотажной группы "Русские витязи на аваиашоу в городе Нанчань на юге Китая для демонстрации передовых лётных характеристик Су-35С.

Истребитель Су-35С продолжает играть в воздушной компании в ходе спецоперации на Украине. При этом самолёт доказал свою универсальность. Он выполняет различные задачи – от воздушного боя до подавления ПВО противника.

Объединённая авиастроительная корпорация [входит в госкорпорацию Ростех, прим.] сообщила, что поставленные в войска истребители предназначены для завоевания господства в воздухе на большом удалении от аэродромов базирования в любых погодных условиях. MWM сообщает, что Су-35C является "сильно улучшенной" производной советского истребителя Су-27. В данном случае западные эксперты несколько не правы, поскольку общей у двух машин, по сути, является только концепция, а так Су-35С является принципиально новым боевым самолётом [прим.].

От западного издания не укрылось и сообщение госкорпорации Ростех, в котором говорится о наращивании темпов производства боевых самолётов для нужд Минобороны России, что напрямую относится и к Су-35С. Там даже процитировали фразу, в которой прямо говорится о том, что именно Су-35С в настоящее время является самым боеспособным современным истребителем в мире, что весьма необычно для западного ресурса.

MWM отмечает, что одной из уникальных особенностей российского самолёта является наличие сразу трёх радаров для обеспечения лучшей ситуационной осведомлённости. Помимо основной РЛС, расположенной в носовом обтекателе, Су-35С имеет дополнительные радары L-диапазона в корнях плоскостей крыла. Кроме того, он оснащён авионикой, которая по своей сложности в целом сопоставима с той, что установлена на ранних самолётах пятого поколения.

Налицо факт увеличения поставок Су-35С для нужд ВКС России, несмотря на беспрецедентное количество экспортных заказов на данный тип, подтверждённых в 2025 году. Заказчиками российской машины стали Иран, Алжир и Эфиопия. MWM отмечает, что хотя, согласно сообщениям, Иран заказал 48 истребителей, а Эфиопия – всего 6, ожидается, что в будущем обе эти страны разместят дополнительные заказы, которые в два-три раза превысят уже закупленное количество истребителей. Алжир, как ожидается, не будет размещать дополнительные заказы, поскольку намеревается получить истребители Су-57 пятого поколения.

По мнению издания, основными факторами повлиявшими на расширение производства истребителей Су-35С является возросший спрос со стороны иностранных заказчиков и растущее "давление" на Россию со стороны стран блока НАТО. MWM справедливо отмечает, в настоящее время российский Су-35С является самым результативным боевым самолётом в мире. На его счету больше сбитых самолётов противника, чем у любого истребителя в мире, произведённого после окончания Холодной войны.