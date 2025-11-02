Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
MWM: истребитель Су-35C доказал свою универсальность – от воздушного боя до подавления ПВО
На Западе стали признавать, что российский истребитель является лучшим массовым боевым самолётом в мире. Это они ещё про Су-57 не знают.

На Западе всегда традиционно пристально следили за современным российским оружием и его поставками в войска. За последние три с половиной года этот интерес кратно возрос по вполне объяснимым причинам. От экспертов профильного ресурса Military Watch Magazine (MWM) не укрылся факт передачи Воздушно-космическим силам  России очередной партии новых многофункциональных истребителей Су-35С поколения 4++.

Истребитель Су-35С. Фото: Ростех

Как сообщает издание, ВКС РФ получили новую партию истребителей данного типа после наращивания темпов производства, направленного на расширение парка этих машин. Последняя поставка является шестой в текущем году. Предыдущие партии Су-35 были переданы в войска в марте, мае, июне, августе и сентябре. В 2024 году сообщалось о поставках только четырёх партий самолётов. Поэтому есть большая вероятность, что до конца 2025 года будут осуществлены дополнительные поставки Су-35С. 

Особо отмечено, что сообщение о передаче ВКС РФ очередной партии самолётов совпало по времени с прибытием пилотажной группы "Русские витязи на аваиашоу в городе Нанчань на юге Китая для демонстрации передовых лётных характеристик Су-35С.

Истребитель Су-35С продолжает играть в воздушной компании в ходе спецоперации на Украине. При этом самолёт доказал свою универсальность. Он выполняет различные задачи – от воздушного боя до подавления ПВО противника.

Объединённая авиастроительная корпорация [входит в госкорпорацию Ростех, прим.] сообщила, что поставленные в войска истребители предназначены для завоевания господства в воздухе на большом удалении от аэродромов базирования в любых погодных условиях. MWM сообщает, что Су-35C является "сильно улучшенной" производной советского истребителя Су-27. В данном случае западные эксперты несколько не правы, поскольку общей у двух машин, по сути, является только концепция, а так Су-35С является принципиально новым боевым самолётом [прим.].

От западного издания не укрылось и сообщение госкорпорации Ростех, в котором говорится о наращивании темпов производства боевых самолётов для нужд Минобороны России, что напрямую относится и к Су-35С. Там даже процитировали фразу, в которой прямо говорится о том, что именно Су-35С в настоящее время является самым боеспособным современным истребителем в мире, что весьма необычно для западного ресурса.

MWM отмечает, что одной из уникальных особенностей российского самолёта является наличие сразу трёх радаров для обеспечения лучшей ситуационной осведомлённости. Помимо основной РЛС, расположенной в носовом обтекателе, Су-35С имеет дополнительные радары L-диапазона в корнях плоскостей крыла. Кроме того, он оснащён авионикой, которая по своей сложности в целом сопоставима с той, что установлена на ранних самолётах пятого поколения.

Налицо факт увеличения поставок Су-35С для нужд ВКС России, несмотря на беспрецедентное количество экспортных заказов на данный тип, подтверждённых в 2025 году. Заказчиками российской машины стали Иран, Алжир и Эфиопия. MWM отмечает, что хотя, согласно сообщениям, Иран заказал 48 истребителей, а Эфиопия – всего 6, ожидается, что в будущем обе эти страны разместят дополнительные заказы, которые в два-три раза превысят уже закупленное количество истребителей. Алжир, как ожидается, не будет размещать дополнительные заказы, поскольку намеревается получить истребители Су-57 пятого поколения.

По мнению издания, основными факторами повлиявшими на расширение производства истребителей Су-35С является возросший спрос со стороны иностранных заказчиков и растущее "давление" на Россию со стороны стран блока НАТО. MWM справедливо отмечает, в настоящее время российский Су-35С является самым результативным боевым самолётом в мире. На его счету больше сбитых самолётов противника, чем у любого истребителя в мире, произведённого после окончания Холодной войны.

#новости #армия #оружие #военные новости #авиация #истребители #самолеты #су-57 #су-35с
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ozon и Wildberries ответили Набиуллиной на ее замечание об эксклюзивных скидках на маркетплейсах
31
Появившийся в Солнечной системе межзвёздный объект 3I/ATLAS изменил траекторию движения
1
Страны БРИКС массово избавляются от американских гособлигаций
7
Ростех передал ВКС России очередную партию истребителей Су-35С
+
National Interest: российский ядерный беспилотник «Посейдон» гораздо опаснее, чем думают на Западе
+
Steam обновил список наиболее популярных игровых видеокарт среди геймеров площадки
4
Писториус: Германия перейдёт к новой модели военной службы в 2026 году
1
С 1 января 2026 года в гостиницы России можно будет заселиться по водительскому удостоверению
+
Доля Windows 11 достигла рекордного значения на фоне прекращения поддержки Windows 10
7
Появились кадры полёта китайского самолёта шестого поколения J-36 в сопровождении истребителя J-20
1
Дэн Хаузер прокомментировал GTA 6 и признался, что ему грустно от этого
2
Дэн Хаузер объяснил почему Rockstar так и не выпустила игру Agent
+
Тайвань сформировал первый батальон из американских танков М1А2Т Abrams
+
NASA зафиксировало аномальное ускорение возле Солнца межзвездного объекта 3I/ATLAS
4
Микроволновку переделали в игровой ПК с вмонтированным монитором и матплатой на вращающемся лотке
2
SanDisk и Crayola представили флеш-накопитель в виде карандаша
+
В игре Red Dead Redemption 2 теперь возможны ограбления банков
+
Актриса Кардашьян усомнилась в достоверности высадки американцев на Луну в 1969 году
10
Анонс Half-Life 3 может состояться уже в ноябре
6
Первый образец самолета «Ладога» построят до конца года
+

Популярные статьи

Как компания AMD бросила геймеров, купивших Radeon RX 6000 и теряет остатки репутации в 2025 году
44
Почему ядерная ракета «Буревестник» меняет правила в военной и космической сферах для всего мира
17
«Первобытная война»: не смешно, не интересно (краткий субъективный обзор фильма)
+
Тест и сравнение трех поколений кулера Thermalright Frost Spirit 140
8
Компактные смартфоны с диагональю экрана 5 и менее дюймов в 2025 году
2
Тестирование производительности видеокарты GT 1030 на драйверах версий 581.57 и 385.69
+
Обзор и тестирование монитора Titan Army C30SK Pro
2

Сейчас обсуждают

4pokalin
14:55
А что певицам нельзя, только тебе пропукивающему диван дома можно ?
Актриса Кардашьян усомнилась в достоверности высадки американцев на Луну в 1969 году
Лев корл
14:41
Смотря на эту картинку, вспоминается идущий в данный момент сериал "Камбэк", где Птаха спрашивает: вкусный супец? А я туда плюнул! И ведь найдутся такие, кто это сделает в реале - просто наплюют в каж...
В Госдуме предложили перевести школьные столовые на шведский стол
BigCar
14:37
Сейчас сложно найти НЕ партнёра, чтобы НЕ получить кешбек.
Ozon и Wildberries ответили Набиуллиной на ее замечание об эксклюзивных скидках на маркетплейсах
Bernigan
14:22
Как компания AMD бросила геймеров, купивших Radeon RX 6000 и теряет остатки репутации в 2025 году
lucul
14:01
Это говорит лишь о том, что новое поколение видеокарт от АМД будет на новой архитектуре, на фоне которой RDNA1/2 выглядит совсем уныло. Для тех кто в танке - следующим поколением графических чипов от...
Как компания AMD бросила геймеров, купивших Radeon RX 6000 и теряет остатки репутации в 2025 году
lion77815
13:59
Как вариант, таки, "нейтринная"<информационная> база. По "соседству"
Математика ставит под сомнение традиционную теорию происхождения жизни
lion77815
13:56
Недостаточно. Там через пять минут в той же воде(без которой никуда) оно же обратно и растворится. Уже давно всё обсосано вдоль и поперек. Может, через трильен трильенов фселенных там какая рнк и "соб...
Математика ставит под сомнение традиционную теорию происхождения жизни
lion77815
13:54
"прохфессор" открыл факториал с рекурсией бггг
Математика ставит под сомнение традиционную теорию происхождения жизни
link1pc
13:41
Это не для продажи - единственный экземпляр для розыгрыша
В России представили игровой ПК «ГИГА-РУСЬ» с миниатюрной избушкой и пластиковой березой внутри
Андрей Иванов
13:34
Тем временем большинство гос организации, которые ЗП переводят на сбер, а при желании сменить банк, они начинают искать отмазки, создавать проблемы а некоторые тупо отказывают :D
Ozon и Wildberries ответили Набиуллиной на ее замечание об эксклюзивных скидках на маркетплейсах
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter