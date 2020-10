Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Уже почти полтора десятка лет я играю преимущественно на компьютере. Приставки были у меня и раньше, но лишь как дополнение к ПК. Однако, в этом году я стал задумываться о том, чтобы окончательно продать свой комп и купить консоль нового поколения - PlayStation 5. И у меня на это пять причин.

Играть на консоли - гораздо удобнее

Если во времена студенчества времени на игры было хоть отбавляй, то сейчас его катастрофически не хватает. На приставке достаточно вставить диск, установить игру и начать получать удовольствие. Относительно быстро и просто.

На ПК же постоянно приходится бороться с какими-то неполадками: то обновить драйвер для свежевышедшей игры, то ковыряться в настройках графики несколько часов, пытаясь избавиться от лагов и фризов. Например, Call of Duty в последнее время вылетает с критической ошибкой:

К тому же, играя на консоли можно удобно развалиться на диване, взяв в руки геймпад. На ПК же приходится в основном делать это сидя. А сидения за компьютером мне и на работе хватает.

Также плюс PlayStation в том, что в сетевой игре вообще нет читеров. Это очень бесит меня на текущей платформе.

Компьютер занимает слишком много места

Очень актуальный критерий для большинства жителей нашей страны. Мой компьютерный стол занимает целый угол комнаты, хотя пространства в квартире и так немного:

В этом смысле консоль гораздо удобнее - она располагается на полке под телевизором и не требует пространства. А для работы и просмотра кино можно разжиться небольшим и недорогим ноутбуком.

Не нужен постоянный апгрейд

Кто бы что ни говорил, но для комфортной игры компьютер нужно обновлять хотя бы раз в 3 года. Например, мой AMD Ryzen 5 1600X, купленный в 2017 году, уже пора менять. Ведь новый 5600Х будет производительнее моего проца примерно в 2 раза, на него и будут ориентироваться разработчики в ближайшей перспективе. То же самое с видеокартой - купленная в прошлом году Radeon RX 5700 скоро потеряет актуальность. С появлением мультиплатформенных игр, массово поддерживающих трассировку лучей она быстро "отыквится".

На консолях можно обо всём этом забыть. Да, в прошлом поколении появилась, например, PS4 версии Pro, но насильно обновляться на неё никто не заставлял. Да и особых преимуществ в качестве графики в большинстве проектов не было. Короче говоря, PS5 легко хватит лет на 5-7.

Эксклюзивы PlayStation

Только на японской приставке есть игры, которые я не смогу поиграть на ПК. Да, часть из них спустя несколько лет всё-таки портировали (Horizon, Detroit, Death Stranding). Но большинство крутейших проектов до сих доступны только на PlayStation.

The Last of Us II, God of War, Spider-Man, Uncharted - эти тайтлы на компьютере запустить не получится. У Microsoft нет такого преимущества, поэтому выбор именно в пользу компании Sony очевиден.

Диски с играми можно продавать и обменивать

Да, сами игры на консолях стоят существенно дороже. В новом поколении ценник вырастет примерно до 5000 рублей - казалось бы грабёж. Но плюс в том, что купив новую игру, можно продать её через месяц на условном Авито за 80-90% стоимости. Также частенько проходят распродажи. А в крупных городах существуют специализированные магазины по обмену, где можно сдать старый диск и, немного доплатив, получить новинку.

На ПК такая схема невозможна - здесь уже давно правят балом цифровые продажи. Например, чтобы поиграть в новинку Mafia: Definitive Edition, мне пришлось заплатить 2000 рублей в Steam. Если бы я играл на PS4, то диск с игрой обошёлся бы мне немного дороже:

Зато потом я смог бы легко продать или обменять этот диск - получилось бы гораздо выгоднее. Поэтому думайте головой и учитесь считать.

Минусы

Теперь поговорим и о минусах перехода на консоль.

Во-первых, играть с геймпадом в шутеры от первого лица - сущее мучение. Не знаю, смогу ли я привыкнуть.

Во-вторых, необходимо платить за сетевую подписку PlayStation Plus, и это существенные траты. Более 3 000 рублей в год просто за возможность играть по сети и некоторые бесплатные игры. С другой стороны, игры-то действительно крутые:





God of War, Uncharted 4, Days Gone, Bloodborne, Detroit: Become Human будут доступны на PS5 по подписке. Неплохой ответ на Xbox Game Pass.

В-третьих, мне очень не нравятся консольный стандарт в 30 fps. Да, это не то же самое, что 30 кадров на компьютере - они более плавные благодаря frame pacing (если вы не знаете, что это такое, посмотрите видео). На консолях он почти всегда идеальный, но это всё равно не 60 fps. Правда, ходят слухи, что в nextgen-консолях в большинстве проектов будет 2 режима: производительный 1440р@60 и красивый в 4К@30. Первый вариант мне бы очень даже подошёл.

Если подытожить, пока я ещё сомневаюсь и жду выхода PlayStation 5. Ближе к декабрю уже буду решать.

Пишите в комментариях, на чем играете вы? Согласились бы перейти с ПК на консоль?