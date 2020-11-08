Скоро смарт-часы можно будет заряжать от энергии движения человека
В мире высоких технологий смарт-часы стали очень популярными среди покупателей и пользуются большим спросом. В 2019 году продажи смарт-часов выросли на 20,65 миллиарда долларов, а к 2027, планируется достигнуть 96,31 миллиард долларов. Поэтому с каждым годом выходят новые усовершенствованные модели.
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Ученые делают новые открытия, которые потом внедряются в производство. Сейчас ученые китайского университета Гонконга работают над новым методом получения энергии от движения человека. И хотят использовать эту энергию для подзарядки умных часов или другой техники, которую мы носим с собой.
Поэтому скоро умные часы смогут, получать энергию новым способом сообщает новостной портал Gizmochina. Сейчас китайские ученые разработали прототип, который собирает энергию при ходьбе человека. В устройстве установлен маленький генератор, который имеет 10 компонентов. А в целом устройство условно состоит, из двух блоков один захватывает энергию движения, другой преобразовывает энергию в электрический ток. С их помощью ученые и будут собирать энергию, которая возникает при ходьбе человека.
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