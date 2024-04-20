В рамках подготовки к празднованию десятой годовщины выпуска Apple Watch Series X компания внесет существенные изменения в смарт-часы. В частности, система ремней и время автономной работы могут опередить серию.

Пока продолжается неопределенность с третьим поколением Apple Watch Ultra, появилась новая информация об очередной премиальной модели Apple Watch Series X. Разработанные к десятилетнему юбилею серии Apple Watch, умные часы будут оснащены функциями, достойными своего названия.

Модель Apple Watch Series X, выход которой ориентировочно состоится 9 сентября, когда была представлена первая модель Apple Watch, предположительно будет оснащена магнитной системой сочетания ремешков. Apple считает, что нынешняя система ремешков занимает слишком много места и может быть использована для более крупных аккумуляторов или других внутренних компонентов.

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Предполагается, что корпус станет тоньше на 10-15 % и будет оснащен колесом управления и клавишей действий. OLED-экран будет ярче и энергоэффективнее. Благодаря этим изменениям батарея, способная работать в течение дня, станет самой долгой в серии, за исключением Ultra.

Apple Watch Series X сэкономит время на решение проблемы с производством MicroLED-экранов третьего поколения в Watch Ultra. Пока 2025 год пройдет с Apple Watch Series X, Apple Watch Ultra 3 могут появиться в последние месяцы.