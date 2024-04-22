BYD представила свой первый новый электрический пикап под названием BYD SHARK, оснащенный специальной платформой DMO для экстремальных приключений на бездорожье. Автомобиль отличается простым дизайном, прочным корпусом и инновационными особенностями, такими как боковые порты для зарядки/заправки и уникальный логотип "BYD".

По информации, представленной компанией BYD, 22 апреля было официально объявлено название и особенности первого электрического пикапа этого производителя – BYD SHARK. Устройство оснащено инновационной платформой DMO (Dual Mode Off-Road), специально разработанной для экстремальных поездок по бездорожью, и обладает устойчивой трапециевидной рамой с массивной балкой вдоль кузова.

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Из анонса BYD стало известно, что премьера первого электрического пикапа от компании планируется на конец текущего года. Отметим, что средние и полноразмерные пикапы BYD разрабатываются с учетом спроса мирового рынка. Ранее компания поделилась "официальными шпионскими фотографиями" BYD SHARK, на которых автомобиль представлен в необычном закамуфлированном исполнении.

BYD SHARK привлекает внимание своим простым, но элегантным дизайном и надежной конструкцией кузова, а также боковыми портами для зарядки/заправки, что подчеркивает его статус передового транспортного средства. Дополнительными особенностями являются багажник на крыше, грузовая платформа и прочные поручни для удобства использования.

На основе изображений из патентов, BYD SHARK выделяется многоуровневой передней решеткой, фарами, аналогичными серии "Leopard 5", а также заметным логотипом "BYD", который редко встречается в предыдущих моделях автомобилей компании. Массивные бамперы и облицовка нижней части подчеркивают суровый облик этого электрического пикапа.