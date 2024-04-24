В недавнее время OnePlus Watch 2 были доступны в двух цветовых вариантах: Black Steel и Radiant Steel.

Компания OnePlus представила второе поколение смарт-часов на выставке Mobile World Congress 2024. Это преемник модели OnePlus Watch, выпущенной в 2021 году, и, как утверждается, он имеет улучшенное время автономной работы и больше функций. Часы имеют корпус из нержавеющей стали и экран из сапфирового стекла.

В недавнее время OnePlus Watch 2 были доступны в двух цветовых вариантах: Black Steel и Radiant Steel. Теперь OnePlus представила новый вариант – Nordic Blue. Часы имеют серебристый корпус и ремешок синего цвета.

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OnePlus Watch 2 оснащены 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с яркостью 600 нит, 2,5D-стеклом с защитой от царапин и 326PPI. Они работают на чипсете Snapdragon W5+ BES 2700 и поддерживают операционную систему Android 8.0 или более позднюю версию.

Часы имеют более 100 режимов тренировок и функцию отслеживания сна, включая запись сна за весь день. OnePlus Watch 2 оснащены оптическим датчиком сердечного ритма, датчиком кислорода в крови и другими функциями.

Водонепроницаемость смарт-часов соответствует стандартам IP68 и 5ATM, а возможности подключения включают Bluetooth 5.3, GPS, Galileo и ГЛОНАСС. Толщина часов составляет 12,1 мм, вес — 80 грамм с ремешком и 49 грамм без ремешка. Они оснащены аккумулятором емкостью 500 мАч и накопителем на 32 ГБ для воспроизведения музыки.

Цена на модель Nordic Blue составляет £299 в Великобритании и €349 в Европе.