Компания также намерена портировать и старые игры на ПК.

Компания Sony планирует выпустить на ПК пять эксклюзивов PlayStation в 2024 году. Об этом стало известно из сообщения на форуме 4chan, автор которого заявил, что является сотрудником компании Nixxes. Эта компания ранее занималась портированием на ПК таких игр, как Spider-Man Remastered, Horizon Zero Dawn, Spider-Man: Miles Morales и других.

Также в рамках утечки фигурирует информация о том, что продолжение истории Marvel's Spider-Man выйдет на ПК в начале 2025 года. Утверждение это подкрепляется материалами от создателей игры, студии Insomniac Games, которые намекают на разработку версии для ПК, запланированной к завершению этого года, сообщает Techradar.

Озвучены возможные даты релиза. Согласно утечке, God of War: Ragnarok может быть выпущена на ПК в первом квартале 2024 года. Gran Turismo 7, Ghost of Tsushima и The Last of Us: Part II могут быть выпущены на ПК во втором квартале 2024 года.

Источник предполагает, что Sony заинтересована в том, чтобы перевести на персональные компьютеры и более ранние свои творения, в частности Infamous: Second Son, вышедшую в 2014 году на PS4.

Реакция пользователей на эту новость была в целом положительной. Многие игроки, которые не владеют консолями PlayStation, с нетерпением ждут возможности попробовать эти игры на ПК.