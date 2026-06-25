Пожалуй, среди всех персонажей Marvel именно Росомаха — он же Логан, он же Джеймс Хоулетт — вызывает у меня наибольший интерес. Его вечно хмурый вид, стальные когти и способность выживать в самых диких переделках, заставляют фанатов комиксов пищать от восторга уже не одно десятилетие. Я тут на досуге решил немного углубиться в матчасть и разобраться, как вся эта фантастическая анатомия работает с точки зрения околонаучной логики. Приятного чтения, мальчики и девочки.

Главный козырь Логана — это, конечно, его бешеная регенерация. В обычной биологии под этим понимают стандартное восстановление клеток, но у нашего когтистого товарища процесс выкручен на максимум, благодаря мутации и пресловутому гену Икс. Раны затягиваются буквально на глазах: глубокие порезы, ожоги, переломы и даже ампутации для него — лишь временное неудобство.

Кадр из фильма «Люди Икс: Дни минувшего будущего» Автор: Marvel Entertainment

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Но самое забавное, что этот исцеляющий фактор работает на износ в режиме 24/7. Дело в том, что покрывающий его скелет адамантий — штука жутко токсичная. Организм Логана постоянно тратит колоссальные ресурсы на то, чтобы нейтрализовать это непрекращающееся отравление. По сути, если бы не его мутация, металл мгновенно сжёг бы его изнутри. А ещё эта постоянная клеточная перезагрузка подарила ему невероятное долголетие: Логан родился где-то в конце XIX века, успел повоевать во всех крупных конфликтах прошлого столетия, но выглядит при этом как мужчина в самом расцвете сил.

Про такие «мелочи», как абсолютный иммунитет к любым земным болезням, вирусам и ядам, я вообще молчу. Логану даже банально напиться — та ещё задачка: алкоголь выводится из его организма быстрее, чем он успевает допить кружку. Ну и вишенка на торте: парень пережил ядерный взрыв в Нагасаки, а как-то раз в комиксах, умудрился полностью восстановиться из одного лишь обгоревшего скелета после встречи со злодеем Нитро.

Сценарист Марк Миллар как-то рассказывал в интервью, что авторы всегда старались подвести под способности героев хоть какую-то научную базу. По его задумке, регенерация Логана — это наглядный пример того, как выглядел бы человеческий организм, если бы его естественные восстановительные функции разогнали до абсолютного предела.

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Вторая фишка, без которой Росомаху невозможно представить, — это его когти. Изначально они были частью его собственного костяного скелета, но после крайне болезненного эксперимента «Оружие Икс» их (как и все остальные кости) покрыли адамантием — вымышленным сверхпрочным металлом, который невозможно разрушить. Когти выдвигаются и втягиваются обратно исключительно по воле героя. Как признавался один из создателей персонажа Лен Уэйн, им хотелось дать герою какую-то по-настоящему осязаемую, отличительную особенность и выдвижные клинки подошли на эту роль идеально.

Кадр из фильма «Люди Икс: Начало. Росомаха» Автор: Marvel Entertainment

Кстати, забавная деталь для любителей истории комиксов: изначально Уэйн вообще не планировал делать когти анатомической особенностью мутанта. По его первой задумке, это были просто выдвижные лезвия, встроенные в перчатки его костюма. Благо, другие авторы вовремя сообразили, что делать когти частью тела куда круче. Хотя самому Логану от этого не легче. Каждый раз, когда он выпускает свои 30-сантиметровые «ножи», они буквально прорезают его собственную плоть и кожу между костяшками пальцев . Да-да, каждый раз он испытывает дикую боль, и только благодаря исцеляющему фактору, раны на руках моментально затягиваются обратно.

И да, когти — это действительно кости. Был в комиксах период, когда Магнето лёгким движением руки буквально вырвал из Логана весь адамантий. И что вы думаете? Росомаха не остался без оружия — его когти просто вернулись к своему первозданному костяному виду, доказав, что Логан опасен даже без всякого футуристического металла.

В итоге мы имеем персонажа, который умудряется балансировать на стыке научной фантастики и сурового реализма. Наблюдать за ним чертовски интересно, хотя повторить его судьбу в реальной жизни вряд ли кому-то захочется. Да и сам Логан любит повторять свою коронную фразу: «Я лучший в своём деле, но моё дело не из приятных». И знаете, глядя на то, через что ему приходится проходить, я ему охотно верю.