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dima0782
Для Samsung Galaxy Tab A9+ вышло обновление до Android 14
Samsung, которая в последние годы творит чудеса со своей политикой обновлений, продолжает обновлять Android 14 без замедления. Теперь компания выпустила обновление Android 14 для планшета Galaxy Tab A9+.

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Samsung, один из крупнейших в мире производителей смартфонов, продолжает радовать своих клиентов политикой обновлений, которую он проводит в последние годы. Компания, которая в последние месяцы выпустила операционную систему One UI 6 на базе Android 14 для многих устройств, теперь предлагает это обновление для Galaxy Tab A9+.

Samsung Galaxy Tab A9+ поступил в продажу около 6 месяцев назад с операционной системой One UI 5.1.1 на базе Android 13. Обновление One UI 6, которого с нетерпением ждали пользователи, было выпущено в Индонезии и на Филиппинах в последние часы. Обновление под названием X216BXXU1BXA7, включающее в себя нововведения Android 14 и One UI 6, также содержит патч безопасности Samsung December 2023. Обновление, размер которого составляет около 5 ГБ, можно загрузить по воздуху из меню "Настройки" > "Обновление ПО". Напомним, что глобальный релиз обновления может занять несколько недель.

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Что предлагает One UI 6 на базе Android 14?

Samsung One UI 6.0 предлагает переработанную панель быстрого доступа, функции искусственного интеллекта для галереи (перестановка фотографий, стирание объектов и другие). В нем также есть некоторые изменения в возможностях многозадачности, а также новые виджеты камеры и Samsung Studio. Кроме того, One UI 6 обновляет поддерживаемые устройства, предлагая новый дизайн эмодзи для клавиатуры, возможность подключения Windows для планшетов, обновленный быстрый набор, настройки экрана блокировки, обновленный уровень безопасности и многое другое.

#samsung #обновление android #samsung galaxy tap a9 +
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