Минэкономразвития предложило ускорить внедрение регулирования трансграничной электронной торговли. Речь идет о введении НДС на импортные товары через маркетплейсы и выравнивании комиссий для российских и зарубежных продавцов.

Минэкономразвития на стратегической сессии у Михаила Мишустина подняло вопрос о новых правилах для трансграничной торговли на маркетплейсах. Ведомство предлагает не затягивать с принятием поправок в Налоговый кодекс, которые вводят НДС на ввозимые товары.

Сейчас схема такая: товары из-за границы, особенно дешевые (до 200 евро), часто идут без пошлин. Минфин ранее предлагал поэтапно повышать НДС для них с 5% в 2027 году до стандартных 20% в 2030-м. Но Минэк настаивает на ускорении процесса — это позволит защитить внутренний рынок и пополнить бюджет, сообщил источник «Ведомостей».

Есть и другой нюанс. По словам собеседника издания, маркетплейсы порой ставят комиссии для иностранных продавцов ниже, чем для российских. Минэкономразвития предлагает это пресечь на уровне закона: обязать платформы брать с местных комиссию не выше, чем с зарубежных.

Правда, поправки заработают не быстро. Их должна ратифицировать каждая страна ЕАЭС — речь о внесении изменений в Таможенный кодекс союза. Согласно одобренному, но еще не вступившему в силу регулированию, товары электронной торговли выделят в отдельную категорию с 1 июля 2026 года.

Мишустин поручил ведомствам проработать эти вопросы в рабочей группе под руководством вице-премьера Дмитрия Григоренко. В Минэке подтвердили: новые меры нужны для защиты потребителей и стимулирования отечественных производителей.