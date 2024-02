В рамках мероприятия Geeked Week компания Netflix представила несколько игр

В настоящее время Netflix предлагает более 80 игр, в которые подписчики могут играть без дополнительной платы на iOS и Android (а также на телевизорах и настольных компьютерах, в некоторых случаях). В рамках мероприятия Geeked Week компания показала еще несколько игр, которые уже на подходе к сервису, включая классику инди.

Hades, одна из лучших игр 2020 года, скоро будет доступна подписчикам Netflix на iOS, однако пока что не на Android. Это игра в жанре rogue-lite dungeon crawler, в которой большое внимание уделяется реиграбельности.

Вы будете играть за Загреуса, принца подземного мира. Каждый раз, когда он умирает (а это, вероятно, будет часто), он возвращается в начало.

Каждый раз, когда вы играете, все по-новому, но вы будете переносить знания - и некоторые виды оружия и способностей - из одной игры в другую. В "Hades", отмеченной премией "Hugo", богатый состав персонажей. Это настоящее удовольствие, и вы можете провести в ней сотни часов.

Классический платформер Braid с манипуляцией временем выходит на iOS и Android для пользователей Netflix. Долгожданное издание Braid, Anniversary Edition включает в себя обновленное звуковое сопровождение, раскрашенные вручную визуальные эффекты, свежую анимацию "и целый мир новых головоломок, которые нужно решить".

Кроме того, в издание будет включено более 15 часов комментариев, посвященных дизайну игры, программированию и другим аспектам разработки. Создатель Braid Джонатан Блоу сообщил, что новое издание Braid выйдет на Netflix Games, Windows, PlayStation и Xbox 30 апреля.

Death's Door стала одним из самых ярких инди-изданий 2021 года, и скоро приключенческая игра в стиле Zelda станет мобильным эксклюзивом для подписчиков Netflix. Вы управляете вороном, которому поручено собирать души для штаб-квартиры Комиссии по жатве - бюрократической структуры в загробном мире.

Остроумный экшен-платформер Katana Zero тоже на пути к Netflix Games, наряду с целым рядом игр, основанных на сериалах и фильмах компании.

Игра Shadow and Bone: Enter the Fold, действие которой разворачивается между первыми двумя сезонами сериала, доступна уже сейчас. Игра про ограбление с видом сверху вниз Chicken Run: Eggstraction и кооперативная экшен-РПГ The Dragon Prince: Xadia появятся в 2024 году.

Игра, основанная на одном из самых больших хитов Netflix, тоже скоро появится. В Money Heist вам предстоит принять участие в ограблении из оригинального сериала франшизы. Netflix сообщает, что игра выйдет вместе со спин-оффом "Berlin".