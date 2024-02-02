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dima0782
Компания Nothing официально анонсировала свой третий смартфон Nothing Phone 2a
Nothing Phone (2a) станет первым смартфоном бренда, ориентированным на бюджетный средний сегмент

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Лондонская компания Nothing, возглавляемая бывшим генеральным директором OnePlus Карлом Пеем, объявила о выпуске своего третьего смартфона и первого в новой линейке телефонов среднего ценового диапазона. Это Nothing Phone (2a), модель, о которой мы смогли узнать некоторые подробности в течение нескольких недель благодаря утечкам.

Сама компания подтвердила появление этого устройства в своем последнем "обновлении сообщества" - серии видеороликов, в которых компания часто сообщает о своих последних разработках.

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Что известно о Nothing Phone (2a)?

Компания Nothing отказалась слишком подробно рассказывать о характеристиках устройства, сказав лишь, что это будет продукт, ориентированный на базовые потребности пользователей, основанный на философии дизайна Nothing, и что в качестве операционной системы в нем будет использоваться Nothing OS.

Они также гарантируют, что устройство будет обладать некоторыми из лучших характеристик Nothing Phone (2), а по большинству параметров станет шагом вперед по сравнению с первым телефоном бренда, Nothing Phone (1).

источник: donanimarsiviБлагодаря слухам и утечкам мы узнали, что Phone (2a) будет оснащен OLED-дисплеем с частотой обновления 120 герц, процессором MediaTek Dimensity 7200 в паре с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ, а также двойной системой камер с двумя 50-мегапиксельными датчиками на задней панели.

Разумеется, светящийся интерфейс "Глиф" будет присутствовать, хотя его дизайн претерпит некоторые существенные изменения. Однако прозрачность и цветовая палитра (черная и белая) сохранятся и в этом бюджетном варианте семейства смартфонов бренда.

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Все указывает на то, что Nothing Phone (2a) будет представлен в феврале этого года, возможно, во время Mobile World Congress 2024. По последней информации, его цена в самой базовой версии может составить не более 400 евро.

#смартфон #nothing #nothing phone #nothing phone (2a)
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